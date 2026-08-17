Anleiherenditen vor dem Ausbruch: Jetzt droht die große Kettenreaktion

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Eine unscheinbare Zahl könnte die Finanzmärkte ins Wanken bringen: 5 Prozent. Wird diese Schwelle überschritten, droht eine Kettenreaktion, die Staaten, Unternehmen und Anleger gleichzeitig trifft. Doch die größte Gefahr lauert womöglich nicht im Zinsanstieg selbst, sondern in dem, was Zentralbanken danach tun müssen.

Eine unscheinbare Zahl könnte die Finanzmärkte ins Wanken bringen: 5 Prozent. Wird diese Schwelle überschritten, droht eine Kettenreaktion, die Staaten, Unternehmen und Anleger gleichzeitig trifft. Doch die größte Gefahr lauert womöglich nicht im Zinsanstieg selbst, sondern in dem, was Zentralbanken danach tun müssen.

Die 5-Prozent-Marke wird zum gefährlichen Wendepunkt

Nach Einschätzung von Alasdair Macleod verlassen die Renditen von Staatsanleihen in den USA und anderen G7-Ländern ihre dreijährigen Konsolidierungszonen. Bei zehnjährigen US-Staatsanleihen wartet der Markt nun auf ein entscheidendes Signal: den Sprung über 5 Prozent. Diese Marke liegt nur fünf Basispunkte über dem Hoch vom Oktober 2023.



Steigende Renditen bedeuten fallende Anleihekurse und höhere Finanzierungskosten. Unternehmen müssen mehr für neue Kredite zahlen, während Staaten deutlich höhere Zinsen auf ihre Schulden tragen. Je länger die Renditen oben bleiben, desto größer wird der Druck auf Haushalte, Geschäftsmodelle und Banken - und genau dort beginnt die Kettenreaktion.