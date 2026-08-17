Die Verwendung von alten iPods liegt im Trend: Die MP3-Player spielen nur Musik und lenken nicht mit Apps ab. Mit dem Tool iMazing 3.6 kann man sie jetzt mit neuen Songs ausstatten - und alte herunterladen. Die iPhone- und iPad-Verwaltungssoftware iMazing kann in der neuen Version 3.6 alte iPods mit Musik bestücken - und Songs vom Player zurück auf den Rechner holen. Das Update unterstützt alle Varianten des iPod classic, nach Angaben des Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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