Wer einen neuen Router hat oder sein aktuelles Gerät gegen Cyberangriffe schützen will, sollte einige Änderungen vornehmen. Welche Einstellungen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Nutzer:innen empfiehlt. Über einen Router können wir uns bequem von überall in der eigenen Wohnung mit dem Internet verbinden. Im Alltag denken die meisten Nutzer:innen gar nicht darüber nach, dass das Gerät womöglich kompromittiert werden und so Unbekannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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