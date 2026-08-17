An diesem Chipfertiger kommt die Branche kaum vorbei - und trotzdem notiert die Aktie noch deutlich unter ihrem Höchststand. Genau diese Lücke macht die Story so brisant: Das Geschäft läuft auf Hochtouren, die Margen erreichen Bestwerte und der Kurs arbeitet sich gerade zurück. Doch was passiert, wenn die alte Bestmarke fällt?Die Kunden können es sich kaum leisten, den wichtigsten Fertigungspartner zu wechseln. Das verschafft dem Konzern enorme Preissetzungsmacht. Parallel fährt er die Fertigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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