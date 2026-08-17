Gold hat binnen eines Monats 400 Dollar zulegen können, Silber rund 10 Dollar. Die Edelmetalle melden sich eindrucksvoll zurück. Der Minen-ETF GDX konnte von 70 auf 90 Dollar zulegen - ein Anstieg von fast 30 Prozent. Das sind beeindruckende Zahlen. Und doch, es könnte erst der Anfang sein.Werfen wir einen Blick zurück: Als die Edelmetalle im Januar ihr Hoch erreicht haben, war die Stimmung überhitzt, fast schon euphorisch. Wilde Kursziele kursierten. Von 700 Dollar bei Silber war die Rede, Gold ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär