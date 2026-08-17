Anzeige
Mehr »
Montag, 17.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
100%iger Erfolg - in 70 Tagen Querschnittslähmung geheilt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: TLX100 | ISIN: DE000TLX1005 | Ticker-Symbol: TLX
Xetra
17.08.26 | 14:41
119,80 Euro
+1,10 % +1,30
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
Deutschland Mid Cap 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
TALANX AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TALANX AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
119,80119,9014:59
119,80119,9015:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TALANX
TALANX AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TALANX AG119,80+1,10 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.