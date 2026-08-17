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VEEVA SYSTEMS hatten wir erst vor wenigen Wochen in der Actien-Börse zum Kauf empfohlen. Nun zieht Stifel nach und erhöht das Kursziel kräftig von 230 auf 275 $. Das entspricht einer Anhebung um knapp 20 %. Analyst David Grossman bestätigt zugleich seine Kaufempfehlung. Vom aktuellen Kurs aus sieht Stifel damit noch rund 13 % Potenzial. Wir erwarten zunächst Rücksetzer nach der Rally.Wenn Sie wissen möchten wie wir arbeiten - unten der Beleg-Text aus der Actien-Börse von Ende Juni. Hier geht es direkt zur Actien-Börse:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker BörsenbriefeUrsprungstext vom 25.06.2026 in der Actien-Börse:VEEVA SYSTEMS ist der globale Marktführer für cloudbasierte Software in der Life-Sciences- und Pharmaindustrie.Es geht um die digitale Kerninfrastruktur, mit der Konzerne klinische Studien verwalten, Medikamentenzulassungen bei Behörden steuern und den regulierten Vertrieb an Ärzte organisieren. Den operativen Burggraben bildet die Plattform Veeva Vault, die als digitales Archiv und Kontrollsystem für hochsensible Forschungs- und Qualitätsdaten fungiert. Diese Daten sind proprietär. Folge: Die Amerikaner gelten aufgrund extrem komplexer Datenmodelle und strikter internationaler Gesundheitsgesetze praktisch als unangreifbar. Das Unternehmen integriert KI als Effizienztreiber direkt in das eigene, alternativlose Ökosystem.Die frische Übernahme von Copli, einem Anbieter agentischer MLR-Lösungen (Prüfprozesse im Pharma-Sektor), rundet das Bild strategisch ab. Die Technologie wird als Veeva Falcon MLR in das Produktportfolio integriert. Ziel ist es, medizinische, rechtliche und regulatorische Content-Prüfungen deutlich zu beschleunigen. So lassen sich innerhalb von 5 Jahren 70 % oder mehr der manuellen MLR-Arbeit eliminieren. Das nennt man KI-Strategie.KGV 16 auf die nächsten 12 Monate stehen rd. 14 bis 15 % Wachstum gegenüber bei 23 Mrd. $ Börsenwert, aber 7 Mrd. $ Nettocash. Technisch steht das Ganze auf der Kippe. Rd. 148 $ müssen halten, was im aktuellen Umfeld eine Herausforderung wird. Somit ordern wir 50 % sofort, Rest mit Abstauberlimit 135 $.