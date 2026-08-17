Die nächste Arbeitsphase zielt auf die Prioritätenreihung der vorrangigen Bohrziele ab

17. August 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) ("Northern Discovery" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, ein gezieltes Anschlussexplorationsprogramm auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island in British Columbia zu absolvieren.

Die Feldaktivitäten sind für September 2026 geplant und werden voraussichtlich geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und gezielte Probenahmen an der Oberfläche in vorrangigen Bereichen auf dem Konzessionsgebiet umfassen. Mit diesen Arbeiten soll geprüft werden, ob die hydrothermale Mineralisierung bei Vent innerhalb des alterierten Vulkangesteins Karmutsen unweit der jurassischen Island Intrusion strukturell kontrolliert ist und ob die Kupfer- und Molybdänergebnisse in räumlichem Zusammenhang stehen und mit den kartierten Strukturen, Intrusionskontakten sowie der Alterations- und Gangbildung verbunden sind, anstatt isolierte Vorkommen darzustellen.

Die Ergebnisse aus dem Programm werden mit dem größeren Explorationsdatenbestand zusammengeführt, um das geologische Modell zu aktualisieren und die vorrangigen Gebiete zu ermitteln. In Bereichen, in denen bei den Arbeiten an der Oberfläche ein Zielgebiet identifiziert wird, das eine genauere Bewertung rechtfertigt, kann die Durchführung gezielter geophysikalischer Bodenuntersuchungen in Erwägung gezogen werden, um eine bestimmte Fragestellung zum Untergrund zu beantworten, die Geometrie des Ziels genauer zu bestimmen und die Prioritätenreihung möglicher Bohrziele zu unterstützen.

"Vent liefert nach wie vor vielversprechende Ergebnisse und dieses Programm ist ein bewusster, kostengünstiger Schritt, um dieses Potenzial zu erschließen", so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Northern Discovery. "Durch die Prüfung, ob die ausgeprägtesten Ergebnisse durchgehend sind und mit klaren geologischen Kontrollen in Verbindung stehen, zielen wir darauf ab, unsere Ressourcen auf die Gebiete zu konzentrieren, in denen mit größter Wahrscheinlichkeit eine bedeutende Mineralisierung vorliegt, sodass wir anschließend die vielversprechendsten Ziele zu bohrreifen Zielen weiterentwickeln können. Das Programm bietet die gezielte, kosteneffiziente Möglichkeit, unser Verständnis des Konzessionsgebiets zu verbessern."

Erklärung der qualifizierten Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens sowie eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Vent Copper Property, Alberni Mining Division, British Columbia, Canada", der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Northern Discovery Metals Inc.

Northern Discovery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen in Kanada konzentriert. Das Unternehmen exploriert auf seinem Projekt Vent auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia nach Kupfer. Northern Discovery Metals beabsichtigt, das Projekt durch systematische Explorationsarbeiten und die Bewertung seines Mineralpotenzials weiterzuentwickeln.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: (604) 294-3020

E-Mail: info@northerndiscoverymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Bohr-, Explorations- und sonstigen Plänen des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionen sowie zum geologischen Potenzial dieser Konzessionsgebiete, sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Vorhersagen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Performance, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Einschätzungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit vorliegenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt werden, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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