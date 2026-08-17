Rückenwind für KI-Aktien. Die Meldung über ein außergewöhnliches Umsatzwachstum beim KI-Plattformanbieter Anthropic treibt den Technologiesektor heute spürbar an. Laut Bloomberg soll Anthropic, Betreiber der KI-Plattform Claude, seinen Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens das 14-fache gesteigert haben, das geht aus einem Dokument hervor, das potenziellen Investoren zugespielt wurde. Meiner Meinung nach bestätigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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