Europas Berichtssaison fällt stärker aus als erwartet. Die Gewinne im STOXX 600 steigen um rund 20 Prozent. Dabei sprengt ein Sektor mit 124 Prozent Wachstum alle Dimensionen. Die Berichtssaison in Europa fällt bislang besser aus als erwartet. Rund 83 Prozent der Unternehmen im STOXX 600 haben ihre Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Auf Basis der bisherigen Ergebnisse steigt der Gesamtgewinn um rund 20 Prozent, wie Daten von FactSet zeigen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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