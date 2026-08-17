Unzählige AfO-Workbooks, aber kein Überblick? PRISMA analysiert Reporting-Landschaften automatisiert, priorisiert relevante Inhalte und schafft die Basis, um fachlich korrekte SAC Stories in wenigen Minuten zu generieren. AfO-Workbooks als blinder Fleck der SAP-Migration INFOMOTION GmbH Die INFOMOTION GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist das führende Beratungsunternehmen rund um Data Performance & AI. Tel: +49 69 56608-3000 Wer seine SAP-Reporting-Landschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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