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HIVE meldet für Q1 2027 einen Umsatz von 79,1 Millionen Dollar; GPU-Cloud-ARR erreicht rund 110 Millionen Dollar.



17.08.2026 / 14:08 CET/CEST

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HIVE meldet für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 79,1 Millionen Dollar; der vertraglich vereinbarte ARR(1) für GPU-Cloud-Dienste erreicht rund 110 Millionen Dollar San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 15. August 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (Nasdaq: HIVE) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute seine Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Finanz-Highlights für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 Gesamtumsatz: 79,1 Millionen Dollar, ein Anstieg um 73,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und um 10,2 % gegenüber dem Vorquartal, was auf starke Beiträge sowohl aus dem Bereich Mining digitaler Währungen als auch aus dem Bereich Hochleistungsrechnen (HPC) zurückzuführen ist. Umsatz im Bereich digitale Währungen: $72,1 Millionen, ein Anstieg um 76,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und um 7,3 % gegenüber dem Vorquartal, getrieben durch eine höhere Bitcoin-Produktion. Im Berichtszeitraum wurden 1.004 Bitcoin als Rewards erhalten, was einem Anstieg von 147 % gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entspricht, in dem 406 Bitcoin erzielt wurden. Dies ist auf die deutliche Steigerung der durchschnittlichen operativen Hashrate von HIVE auf 24,0 EH/s zurückzuführen, verglichen mit 8,7 EH/s im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026. HPC-Umsatz: Der HPC-Umsatz von BUZZ belief sich auf 7,1 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 46,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und von 52,1 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Dies ist auf die Inbetriebnahme eines NVIDIA-B200-GPU-Clusters am Standort in Manitoba (Kanada) sowie auf die starke Nachfrage und die guten Preisbedingungen auf den GPU-Marktplätzen zurückzuführen. Bruttobetriebsmarge2: 24,2 Millionen Dollar (30,6 % des Umsatzes), ein Anstieg gegenüber 17,5 Millionen Dollar (24,4 %) im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Berechnung der Bruttobetriebsmarge ist weiter unten in dieser Pressemitteilung aufgeführt. Vertriebs- und Verwaltungskosten: 9,0 Mio. Dollar, ein Rückgang gegenüber 9,4 Mio. Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ist ein Anstieg von 5,8 Mio. Dollar zu verzeichnen, der in erster Linie auf Investitionen zur Unterstützung des anhaltenden Wachstums des HPC-Geschäfts von HIVE und des BUZZ-Teams zurückzuführen ist. GAAP-Nettoverlust: 142,9 Millionen Dollar, hauptsächlich bedingt durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen: eine Rückstellung für regulatorische Verbindlichkeiten in Höhe von 84,7 Millionen Dollar, Abschreibungen in Höhe von 53,7 Millionen Dollar, aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 7,1 Millionen Dollar sowie eine Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten in Höhe von 7,1 Millionen Dollar. Bereinigtes EBITDA2: 3,4 Millionen Dollar oder 17,0 % des Gesamtumsatzes. Liquidität: 208,0 Millionen Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie 11,2 Millionen Dollar an digitalen Währungen zum 30. Juni 2026. Wachstum in den Bereichen KI und HPC Steigerung der vertraglich vereinbarten GPU-Cloud-Umsätze: HIVE steigerte seinen aktiven und vertraglich vereinbarten GPU-Cloud-ARR auf rund 110 Millionen Dollar, angetrieben durch seinen dreijährigen KI-Vertrag mit Bell AI Fabric im Wert von rund 225 Millionen Dollar zur Unterstützung von Cohere, der den derzeit laufenden GPU-Cloud-ARR von rund 35 Millionen Dollar um 75 Millionen Dollar ergänzt. Die Vereinbarung umfasst die Bereitstellung von 2.304 NVIDIA GB200 NVL72-GPUs und baut auf der bestehenden GPU-Cloud-Plattform von HIVE auf. HIVE strebt bis zum vierten Quartal des Kalenderjahres 2026 einen GPU-Cloud-ARR von rund 200 Millionen Dollar an, vorbehaltlich der Marktbedingungen und einer erfolgreichen Bereitstellung. Ausbau der HPC-Pipeline: Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten GPU-Cloud-ARR in Höhe von rund 110 Millionen Dollar hat HIVE eine Absichtserklärung (LOI) über eine langfristige Kollokation in seiner 32-MW-Anlage in Big Boden in Schweden unterzeichnet, was einem potenziellen jährlichen Kollokation-Umsatz von rund 45 Millionen Dollar entspricht. Einschließlich dieser potenziellen Chance beläuft sich die HPC-ARR-Pipeline von HIVE auf insgesamt rund 155 Millionen Dollar. Über das Kalenderjahr 2026 hinaus unterstützt die Tier-III-Entwicklungspipeline von HIVE, einschließlich 70 MW in New Brunswick, Toronto, Little Boden und der geplanten 320-MW-Gigafactory im Großraum Toronto (GTA), ein längerfristiges Ziel von insgesamt rund 700 Millionen Dollar an HPC-ARR bis zum Jahresende 2028. Ausbau der Stromkapazität und Flexibilität bei der Kapitalallokation: HIVE betreibt derzeit weltweit eine Stromkapazität von rund 440 MW und erwartet, dass die in Betrieb genommene Kapazität nach der geplanten Inbetriebnahme eines zusätzlichen 100-MW-PPA in Yguazú im vierten Quartal des Kalenderjahres 2026 rund 540 MW erreichen wird. Die zusätzliche Kapazität ist derzeit noch nicht zugewiesen, was HIVE die Flexibilität gibt, die Leistung dort einzusetzen, wo nach Einschätzung des Unternehmens die attraktivsten Renditen zu erzielen sind - sei es bei Hashrate-Diensten, KI oder Workloads im Bereich des Hochleistungsrechnens. Schwedische Mehrwertsteuerangelegenheit Im Laufe des Quartals verbuchte das Unternehmen eine nicht zahlungswirksame Rückstellung in Höhe von 84,7 Millionen Dollar im Zusammenhang mit zuvor offengelegten und angefochtenen Mehrwertsteuerbescheiden der schwedischen Steuerbehörde ("STA"), die die schwedischen Tochtergesellschaften des Unternehmens betreffen. Die Bescheide beziehen sich in erster Linie auf die Abzugsfähigkeit der Vorsteuer im Zusammenhang mit Ausrüstung und sonstigen Aufwendungen, die im Rahmen des Hashrate-Dienstleistungsgeschäfts des Unternehmens verwendet werden, einschließlich ASIC-Mining-Ausrüstung, für Zeiträume ab 2023. Das Unternehmen hat die Bescheide der STA angefochten und nutzt weiterhin die ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, einschließlich Berufungsverfahren vor den schwedischen Verwaltungsgerichten. Obwohl die Rückstellung gemäß US-GAAP nach den jüngsten negativen Urteilen des Berufungsgerichts gebildet wurde, bestreitet das Unternehmen weiterhin die zugrunde liegenden Steuerbescheide und ist der Ansicht, dass es Gründe hat, seinen Standpunkt im Rahmen des verbleibenden Berufungsverfahrens durchzusetzen. HIVE ist seit mehreren Jahren in Schweden tätig und ist der Ansicht, dass es sich als verantwortungsbewusster und langfristiger Akteur in den Gemeinden, in denen es tätig ist, bewährt hat. Das Unternehmen schätzt, dass es in den letzten fünf Jahren in Schweden mehr als 50 Millionen Dollar an Steuern und anderen staatlichen Abgaben gezahlt hat, darunter Steuern im Zusammenhang mit dem Stromverbrauch sowie Einkommensteuern. Die strittigen Umsatzsteuerbescheide stehen in keinem Zusammenhang mit diesen Beträgen und beziehen sich speziell auf die steuerliche Behandlung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hashrate-Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens. Darcy Daubaras, CFO von HIVE, erklärte: "Wir sind seit 2018 in Schweden tätig und sind der Ansicht, dass wir verantwortungsbewusst mit Kapital umgegangen sind und uns konstruktiv in die Gemeinden eingebracht haben, in denen wir tätig sind. In den vergangenen fünf Jahren hat HIVE im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs mehr als 50 Millionen Dollar an Steuern und sonstigen staatlichen Abgaben in Schweden gezahlt. Die Mehrwertsteuerbescheide, die der Rückstellung in diesem Quartal zugrunde liegen, betreffen eine spezifische und umstrittene Steuerangelegenheit im Zusammenhang mit unserem Hashrate-Dienstleistungsgeschäft. Wir haben die Rückstellung zwar gemäß US-GAAP ordnungsgemäß in unserem Jahresabschluss ausgewiesen, bestreiten jedoch weiterhin die zugrunde liegenden Bescheide und beabsichtigen, die uns zur Verfügung stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen." Kommentar der Geschäftsleistung Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, erklärte: "HIVE gehörte zu den Vorreitern unter den Minern digitaler Vermögenswerte, indem die Chance erkannt wurde, unser GPU-Know-how für Hochleistungsrechnen und KI umzuwidmen. Diese Entscheidung war kein plötzlicher Kurswechsel. Wir haben Jahre damit verbracht, das technische Know-how, die Betriebserfahrung und die Infrastruktur aufzubauen, die für die Verwaltung von GPU-Rechenleistung in großem Maßstab erforderlich sind, und heute versetzt diese Grundlage HIVE in die Lage, eine zunehmend wichtige Rolle in Kanadas aufstrebendem unabhängigen KI-Ökosystem zu spielen. Kanada hat die einmalige Chance, mit erstklassigen KI-Fachkräften, reichlich vorhandener erneuerbarer Energie und einer wachsenden Nachfrage nach heimischer Recheninfrastruktur zu einem weltweit führenden Akteur im Bereich der unabhängigen KI zu werden. Mit BUZZ bündeln wir diese Vorteile, indem wir eine kanadische KI-Infrastruktur aufbauen und betreiben, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Was als Erweiterung unserer GPU-Computing-Expertise begann, hat sich zu einer bedeutenden Wachstumsplattform für HIVE entwickelt. Angesichts unseres expandierenden GPU-Cloud-Geschäfts, unserer Zusammenarbeit mit Bell AI Fabric zur Unterstützung von Cohere und unserer wachsenden Tier-III-Entwicklungspipeline sind wir davon überzeugt, dass HIVE außerordentlich gut positioniert ist, um den Aufbau der Infrastruktur voranzutreiben, die Kanadas KI-Wirtschaft antreiben wird." Aydin Kilic, President und CEO, erklärte: "Wir sind auf dem besten Weg, unser Jahresendziel von 200 Millionen Dollar ARR für unser GPU-Cloud-Geschäft bis Ende 2026 zu erreichen. Aufbauend auf einem derzeitigen Live-ARR im GPU-Cloud-Geschäft von rund 35 Millionen Dollar (derzeitiger Tagesumsatz von ca. 97.000 Dollar aus 5.500 GPUs) haben wir in diesem Quartal den vertraglich vereinbarten ARR im GPU-Cloud-Geschäft um 75 Millionen Dollar gesteigert - dank unseres dreijährigen, staatlich geförderten KI-Vertrags mit Bell AI Fabric im Wert von rund 225 Millionen Dollar, der Cohere mit 2.304 GB200-GPUs unterstützt. Damit belaufen sich unsere aktiven und vertraglich vereinbarten GPU-Cloud-Umsätze auf eine jährliche Run-Rate von rund 110 Millionen Dollar, die auf rund 7.800 GPUs zurückzuführen sind. Über die GPU-Cloud hinaus stellt unsere unterzeichnete Absichtserklärung (LOI) für eine langfristige Kollokation in unserer 32-MW-Anlage Big Boden in Schweden ein potenzielles jährliches Kollokationsumsatzvolumen von rund 45 Millionen Dollar dar. Einschließlich dieser Chance beläuft sich unsere ARR-Pipeline für HPC und KI auf rund 155 Millionen Dollar und ebnet damit den Weg zu unserem Ziel eines GPU-Cloud-ARR von rund 200 Millionen Dollar bis zum vierten Quartal des Kalenderjahres 2026. Bemerkenswert ist, dass BUZZ im ersten Geschäftsquartal ein starkes Wachstum verzeichnete: Der HPC-Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 7,1 Millionen Dollar, angetrieben durch den anhaltenden Ausbau unserer GPU-Cloud-Plattform." Darcy Daubaras, CFO, erklärte: "Dieses erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat die zunehmende Größe und die zugrunde liegende operative Stärke des Geschäfts von HIVE unter Beweis gestellt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 73 % auf 79,1 Millionen Dollar, während die Bruttobetriebsmarge um 53 % auf 24,2 Millionen Dollar zunahm und wir wieder ein positives bereinigtes EBITDA von 13,4 Millionen Dollar erzielten. Wichtig ist, dass unser ausgewiesener Nettoverlust erheblich durch nicht zahlungswirksame Posten beeinflusst wurde, darunter die Rückstellung in Höhe von 84,7 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der laufenden schwedischen Mehrwertsteuerangelegenheit. Wir schlossen das Quartal zudem mit einer Liquidität von 208 Millionen Dollar ab, wodurch HIVE in der Lage ist, seine nächste Wachstumsphase aus einer Position der finanziellen Stärke heraus zu finanzieren, während wir weiterhin in den Ausbau unserer HPC- und KI-Infrastrukturplattform investieren." Quartalsbericht zum ATM-Verkauf Für den am 30. Juni 2026 endenden Dreimonatszeitraum gab das Unternehmen 9.855.902 Stammaktien (die "November-2025-ATM-Aktien") im Rahmen des im November 2025 begonnenen At-the-Market-Angebots (das "November-2025-ATM-Aktienprogramm") gegen einen Bruttoerlös von rund 31,1 Millionen US-Dollar aus. Die ATM-Aktien vom November 2025 wurden zu den jeweils geltenden Marktpreisen verkauft, wobei der Durchschnittspreis pro ATM-Aktie vom November 2025 bei 3,16 $ (4,37 CAD) lag. Im Rahmen des ATM-Aktienprogramms vom November 2025 wurde den Verkaufsvermittlern im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen dieses Programms eine Barprovision in Höhe von 0,9 Millionen $ auf den insgesamt erzielten Bruttoerlös gezahlt. Informationen zur Telefonkonferenz HIVE wird am Montag, dem 17. August, um 8:00 Uhr ET (14:00 Uhr MESZ) seine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 abhalten. Um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte etwa 5 Minuten vor Beginn der Konferenz an oder wählen Sie sich ein. Datum: 17. August 2026 Uhrzeit: 8:00 Uhr ET (14:00 Uhr MESZ) Webcast: Link zur Registrierung hier Einwahl: Wird nach der Registrierung bereitgestellt Anmerkungen 1 Der Begriff "ARR" bezieht sich auf den auf Jahresbasis berechneten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens. Je nach Kontext berechnet das Unternehmen den ARR durch: (i) Multiplikation des pro Woche erzielten Umsatzes mit 52 Wochen pro Jahr, (ii) Multiplikation des pro Tag erzielten Umsatzes mit 365 Tagen pro Jahr oder (iii) Multiplikation der Quartalsdaten mit vier Quartalen pro Jahr. Prognosen zum ARR sind möglicherweise als Indikator für zukünftige Ergebnisse unzuverlässig, da solche Prognosen in der Regel die Möglichkeit späterer Kündigungen, Rabatte oder Herabstufungen von Dienstleistungen nicht berücksichtigen. 2 Das bereinigte EBITDA und die Bruttobetriebsmarge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Im Abschnitt "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" weiter unten finden Sie eine Erläuterung dazu, wie wir Nicht-GAAP-Kennzahlen verwenden, sowie eine Überleitung zur nächstgelegenen vergleichbaren GAAP-Kennzahl. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Generierung digitaler Vermögenswerte mittels grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltechnologies.com oder folgen Sie uns auf: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

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Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX, die Nasdaq noch irgendeine andere Wertpapierbörse oder Aufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Mit Ausnahme der historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen und unter die Safe-Harbor-Bestimmungen der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze fallen. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Ausbau unserer HPC-Pipeline in New Brunswick, Schweden und Toronto, deren Potenzial sowie den Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die geplante Expansion in Paraguay; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Hashrate und der Meilensteine für den HPC-ARR sowie der Kosten zur Erreichung dieser Meilensteine; die Betriebsergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Quartal; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit der annualisierten Run Rate; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Hashrate-Flotte und der Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität des bestehenden Hashrate-Dienstleistungsgeschäfts; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der an den hierin beschriebenen Transaktionen beteiligten Parteien und der damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Ausbau der Anlagen in Paraguay wirtschaftlich und fristgerecht abzuschließen und die angestrebte operative Leistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu verdienen; der Ausgang des Steuerstreits in Schweden; unsere Abhängigkeit von Großkunden für unseren HPC-Betrieb; die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens haben; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Hashrate-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; den spekulativen und wettbewerbsintensiven Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Rechtsstreitigkeiten und andere gerichtliche Verfahren und Anfechtungen; staatliche Vorschriften, einschließlich des sich rasch wandelnden regulatorischen Umfelds im Zusammenhang mit HPC, KI und Hashrate-Diensten; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; der künftige Kapitalbedarf und die Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein ATM-Programm zu nutzen, sowie der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, und der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Aufstockung der Bitcoin-Bestände sowie die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; Wechselkursrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb seiner Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen der Energievorschriften in den Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; Risiken der Netzwerksicherheit; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; eine Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; eine Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Kapitalerhöhungen; der Bau und Betrieb von Anlagen könnte nicht wie derzeit geplant oder gar nicht erfolgen; die Expansion könnte nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht stattfinden; der Markt für digitale Währungen; die Umsätze steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; ein Anstieg der Netzwerkkomplexität kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Risiken eines Anstiegs der Strom- und Erdgaskosten des Unternehmens, von Wechselkursschwankungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen der Energievorschriften in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Kurs digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Einschränkungen bei Arbeitskräften und internationalen Reisen sowie auf Lieferketten; und die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, seine Geschäftstätigkeit auszuüben, oder deren Ausübung verteuern; sowie weitere damit verbundene Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen hinsichtlich seiner Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, des Zeitpunkts deren Umsetzung sowie damit zusammenhängender Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar; dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, besuchen Sie bitte: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/309810_6f6366d594be6803_001full.jpg Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, besuchen Sie bitte: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/309810_6f6366d594be6803_002full.jpg Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, besuchen Sie bitte: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/309810_6f6366d594be6803_003full.jpg Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen Das Unternehmen verwendet die Bruttobetriebsmarge und das bereinigte EBITDA als ergänzende Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zur Beurteilung seiner operativen Leistung. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen nützliche Informationen zur Bewertung der zugrunde liegenden operativen Leistung des Unternehmens liefern und Vergleiche zwischen Berichtszeiträumen erleichtern. Diese Kennzahlen sind keine nach US-GAAP anerkannten Kennzahlen, haben keine durch US-GAAP vorgeschriebenen standardisierten Bedeutungen und sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach US-GAAP erstellte Finanzkennzahlen betrachtet werden. Bruttobetriebsmarge Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es für die Geschäftsführung, den Board of Directors und die Investoren zusätzlich zu den gemäß US-GAAP erstellten konventionellen Kennzahlen hilfreich ist, die Bruttobetriebsmarge zur Bewertung der Leistung des Unternehmens sowie seiner Fähigkeit zur Generierung von Cashflows und zur Bedienung von Verbindlichkeiten heranzuziehen. Die Bruttobetriebsmarge ist definiert als Gesamtumsatz abzüglich direkter Barausgaben, d.h. Betriebs- und Wartungskosten sowie Gebühren für Hochleistungsrechnerdienste. Berechnung der Bruttobetriebsmarge Berechnung der Bruttobetriebsmarge:

(in Tausend) Q1 2027 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 Umsatz (1) $ 79.120 $ 71.816 $ 93.111 $ 87.253 $ 45.611 Abzüglich: Betriebs- und Instandhaltungskosten: (53.877 ) (53.597 ) (60.084 ) (44.065 ) (28.983 ) HPC-Servicegebühren: (1.055 ) (689 ) (883 ) (784 ) (809 Bruttobetriebsmarge $ 24.188 $ 17.530 $ 32.144 $ 42.404 $ 15.819 Bruttobetriebsmarge in % 31% 24% 35% 49% 35%

Bereinigtes EBITDA Das Unternehmen verwendet das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Kennzahl, die für die Geschäftsführung, den Vorstand und die Investoren nützlich ist, um die operative Leistung auf Cash-Basis vor den Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Posten und akquisitionsbezogenen Aktivitäten zu bewerten. Das EBITDA ist das in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesene Betriebsergebnis vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern sowie Abschreibungen und Amortisationen. Das bereinigte EBITDA ist das um sonstige nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, Finanzaufwendungen, Abschreibungen und einmaliger Transaktionen, bereinigte EBITDA. Abstimmung bereinigten EBITDA Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA

$ (in Tausend) Q1 2027 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 Nettoergebnis (Verlust) (1) $ (142.907 ) $ (76.340 ) $ (91.327 ) $ (15.797 ) $ 35.016 Hinzunahme der Auswirkungen folgender Posten: Finanzaufwand 1.336 411 299 328 288 Abschreibungen 53.678 52.702 57.420 38.292 22.011 Steueraufwand 1.575 1.703 496 1.019 649 EBITDA $ (86.318 ) $ (21.524 ) $ (33.112 ) $ 23.842 $ 57.964 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten 7.062 5.307 31.571 2.264 (16.436 ) Sachbezogene Rückstellung für aufsichtsrechtliche Verbindlichkeiten 84.650 - - - - Rückstellung für Umsatzsteuerforderungen - - (1.548 ) - (1.367 ) Wertminderung von Forderungen aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft - - 1.816 - - Gewinn aus dem Verkauf von Mining-Geräten 960 - - (48 ) (1,312 ) Aktienbasierte Vergütung 7.082 7.237 6.998 5.472 5.750 Bereinigtes EBITDA $ 13.436 $ (8.980 ) $ 5.725 $ 31.530 $ 44.599

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