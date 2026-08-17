Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat bei der Frühstart-Rente ein staatlich verwaltetes Kollektivmodell als Standardlösung vorgeschlagen, um eine "neue Verkaufswelle" von verschiedenen Anlageprodukten zu verhindern. Vom Vermittlerverband BVK hagelt es deutliche Kritik an dem Vorschlag. Am vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett die Frühstart-Rente auf den Weg gebracht. Ab dem 6. bis zum 18. Lebensjahr will der Staat 10 Euro im Monat für jedes Kind zum Vermögensaufbau bzw. zur Altersvorsorge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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