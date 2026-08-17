Ab 01.09.2026 wird Christian Poeschl Mitglied des Vorstands der ATTIKON Finanz AG. Er soll das Ressort Prozesse, IT und Post-Merger-Integration verantworten. Poeschl wechselt von der GGW Group zu ATTIKON. Christian Poeschl ist zum 01.09.2026 in den Vorstand der ATTIKON Finanz AG berufen werden. Er wird für das Ressort Prozesse, IT und Post-Merger-Integration verantwortlich sein und die strategische Weiterentwicklung der ATTIKON-Gruppe maßgeblich mitgestalten, heißt es. Den vollständigen Artikel lesen ...
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