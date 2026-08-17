Der Pharma-Riese Eli Lilly hat zum Start in die neue Handelswoche einen weiteren Lizenzdeal vermeldet. Die weltweit angelegte Kooperationsvereinbarung mit der an der Nasdaq notierten OmniAb zielt auf ein Ionenkanal-Programm ab. Das therapeutische Ziel und die Wirkmechanik geben die Unternehmen indes nicht preis.Klar ist hingegen, dass OmniAb eine Vorabzahlung von Eli Lilly erhält und den Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 370 Millionen Dollar für die Forschung, Entwicklung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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