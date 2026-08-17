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Die Bitcoin Prognose steht an einem Punkt, den der Markt seit mehr als drei Jahren nicht gesehen hat. Nur noch 51,4 Prozent aller umlaufenden Coins liegen im Gewinn, fast die Hälfte des Angebots sitzt also im Minus. Gleichzeitig zogen Anleger am 14. August erneut Geld aus den amerikanischen Spot ETFs ab, den dritten Handelstag in Folge. Der Kurs steht bei rund 63.000 Dollar. Historisch markierten solche Werte häufig einen Wendepunkt und nicht den Beginn eines längeren Abstiegs. Bleibt die Frage, ob diese Zahl den Boden anzeigt oder erst den Weg dorthin.

Bitcoin Prognose zwischen 62.500 Dollar Unterstützung und schwachen ETF-Daten

Der Kurs notiert bei rund 63.040 Dollar und hat sich in den vergangenen 24 Stunden kaum verändert. Händler warten auf einen Auslöser, der diese Blockade nach oben oder unten auflöst. Die Verschiebung der angekündigten SEC-Sitzung zur Krypto-Regulierung hat genau diesen Auslöser erneut vertagt.

Laut CoinDesk verließen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen rund 192 Millionen Dollar die amerikanischen Spot ETFs, wodurch der Kurs auf den tiefsten Stand seit dem 3. August fiel. Am 14. August kamen weitere 57,63 Millionen Dollar an Abflüssen hinzu, der dritte Minustag in Folge, wie The Coin Republic berichtet. Der auffälligste Wert stammt jedoch aus der Blockchain selbst. Nur 51,4 Prozent des umlaufenden Angebots liegen im Gewinn, der niedrigste Stand seit über drei Jahren.

Für die Bitcoin Prognose bleibt die Unterstützung bei 62.500 Dollar die Linie, die halten muss, während 64.200 Dollar den ersten echten Widerstand markiert. Ein Rücklauf bis zum Rekord von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025 entspricht ungefähr einer Verdopplung. Diese Verdopplung braucht Monate an stabiler institutioneller Nachfrage und einen Markt, der wieder bereit ist, Risiko zu tragen. Genau deshalb schauen immer mehr Anleger dorthin, wo eine solche Bewegung nicht Monate, sondern einen einzigen Handelstag dauern kann.

Pepeto im Vorverkauf, während die Bitcoin Prognose auf Geduld setzt

Eine Verdopplung bei einem Marktwert von über einer Billion Dollar verlangt frisches Kapital in gewaltiger Größe. Diese Rechnung führt viele Anleger zu deutlich kleineren Projekten, bei denen dieselbe Bewegung weit weniger Zuflüsse benötigt. Pepeto gehört zu den Namen, die aus genau diesem Grund derzeit Aufmerksamkeit bekommen.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto verbindet die Ketten so, dass Kapital ohne Umwege von einer Blockchain zur nächsten wandert. Sieht ein Händler auf einer anderen Kette eine Gelegenheit, verschiebt er seine Mittel sofort dorthin und führt den Handel aus, ohne dass eine einzige Gebühr die Position verkleinert. Möglich macht das die gebührenfreie Handelsplattform, die jeden Token ohne Handelsgebühren über jede Kette bewegt. Jeder eingesetzte Dollar bleibt damit im Einsatz, statt bei jeder Transaktion an die Börse abzufließen.

Dieser geschlossene Kreislauf aus freier Bewegung und freier Ausführung ist der Punkt, an dem die Rechnung im großen Maßstab aufgeht. Hinter der Architektur steht der Kopf, der den originalen Pepe-Coin erschaffen hat. Die Prüfstelle SolidProof hat den gesamten Vertragscode überprüft und freigegeben, bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss, sodass Käufer auf einer geprüften Grundlage einsteigen. Eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar, und das ohne eine einzige Börsennotierung.

Jeder dieser Dollar kam von Wallets, die selbst durchgerechnet haben, was eine erwartete Binance-Notierung bei einem Kurs von 0,0000001887 Dollar bedeuten würde. Der Vergleich zur Bitcoin Prognose ist an dieser Stelle unbequem, aber ehrlich. Der große Coin braucht Monate institutioneller Zuflüsse für eine Verdopplung, ein Vorverkauf dieser Größe braucht dafür nur den Tag, an dem der Handel startet. Solange das Fenster offen steht, gilt der Vorverkaufspreis, danach setzt die Börse den Preis. Wer die Angaben selbst prüfen möchte, findet sie bei Pepeto.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt freundlich, doch sie bleibt auch langsam. Bei einem Marktwert von rund 1,26 Billionen Dollar bewegt jeder Zufluss den Kurs nur ein Stück. Früh dabei zu sein war nie eine Frage von mehr Wissen, sondern von schnellerem Handeln. Die besten Einstiege verschwinden in Tagen und nicht in Monaten. Wer das Muster bei DOGE und SHIB beobachtet hat, kennt den Ablauf, denn jede Runde hebt den Preis, und mit der Notierung endet der Vorverkaufspreis endgültig. Sichern Sie sich Ihren Platz im Pepeto-Vorverkauf, bevor der Starttag diesen Preis zu einer Erinnerung macht.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die aktuelle Bitcoin Prognose für Anleger?

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Kurs bei rund 63.040 Dollar und nur 51,4 Prozent der Coins im Gewinn, der niedrigste Stand seit über drei Jahren.

Warum achten Anleger derzeit auf Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf mit gebührenfreier Cross-Chain-Bridge, einer Prüfung durch SolidProof und einer erwarteten Binance-Notierung. Eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.