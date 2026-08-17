München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Nathanael Liminski (CDU, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales)
Bernd Baumann (AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer)
Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)
Anja Kohl (ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin)
Victoria Reichelt (ZDF)
Christoph von Marschall (Tagesspiegel)
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und Diskussion um Brandmauer
Im Studio der NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei Nathanael Liminski (CDU) und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag Bernd Baumann.
Hybride Kriegsführung und Außenpolitik unter Präsident Trump
Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.
Es kommentieren:
Die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Korrespondent des Tagesspiegel Christoph von Marschall und die Journalistin Victoria Reichelt.
Redaktion: Elke Maar
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Fotos unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Mirja Bauer
ARD-Programmdirektion
Kommunikation/PR
Tel: 089/558944 933
E-Mail: mirja.bauer@ard.de
Anabel Bermejo
better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087
E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6334931
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Bernd Baumann (AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer)
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Anja Kohl (ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin)
Victoria Reichelt (ZDF)
Christoph von Marschall (Tagesspiegel)
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und Diskussion um Brandmauer
Im Studio der NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei Nathanael Liminski (CDU) und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag Bernd Baumann.
Hybride Kriegsführung und Außenpolitik unter Präsident Trump
Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.
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Die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Korrespondent des Tagesspiegel Christoph von Marschall und die Journalistin Victoria Reichelt.
Redaktion: Elke Maar
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