Trading Central SA ("Trading Central") kündigt im Rahmen einer Partnerschaft mit HANetf Asset Management, einer der führenden europäischen White-Label-Plattformen für UCITS-ETFs und ETCs, die Auflegung eines europäischen UCITS-Quant-ETFs an.

Der folgende ETF wird nun an der Euronext Paris (PEA-fähig), in Mailand, Dublin und an der Frankfurter Börse gehandelt. In Kürze wird er auch an weiteren europäischen Börsen sowie in anderen Währungen als dem Euro erhältlich sein.

Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF (TCQE)

J.P. Morgan fungiert als Fondsverwalter und Verwahrstelle, während GTX an diesen Börsen als Market Maker auftritt.

Mit der Auflegung dieses ETFs setzt Trading Central seine Expansion im Bereich der Anlageprodukte fort und unterstützt unabhängige Privatkunden mit seinen preisgekrönten, firmeneigenen Finanzanalysen und Daten.

"Trading Central unterstützt Anleger nun schon seit Jahren dabei, durch unabhängige Analysen und Forschungsergebnisse fundiertere Entscheidungen zu treffen", so Alain Pellier, CEO von Trading Central SA. "Die Einführung unseres TC Quant ETF ist ein logischer nächster Schritt im Rahmen unserer Mission ein Schritt, mit dem wir unsere firmeneigenen Erkenntnisse in leicht zugängliche Anlageprodukte überführen, die Anleger direkt in ihre Portfolios integrieren können."

Die Methodik

Ziel des ETF ist es, die Performance des Solactive TC Quant 50 Index so weit wie möglich zu replizieren:

TCQE soll den Solactive TC Quant EU 50 Index so weit wie möglich nachbilden, vor Abzug von Gebühren und Kosten.

Die Solactive TC Quant Indices basieren auf dem proprietären TC Quantamental Rating-Rahmenwerk von Trading Central. Diese regelbasierte, systematische Strategie bewertet in Frage kommende Wertpapiere anhand von fünf Faktorgruppen Wachstum, Wert, Ertrag, Qualität und Momentum -, um die 50 besten Wertpapiere auszuwählen. Die Indizes sind gleichgewichtet, auf 17 Wertpapiere pro Sektor begrenzt und werden monatlich neu gewichtet, um Konzentrationsrisiken zu vermeiden.

Die Breite und Ausgewogenheit der Faktoren dieses datengestützten Ansatzes führen im Laufe der Zeit zu einer geringeren Volatilität und besseren risikobereinigten Renditen, was mit den Zielen vieler langfristig orientierter Anleger im Einklang steht. Die kontinuierliche Outperformance unserer Indizes sowohl bei Backtesting- als auch bei Echtzeitdaten untermauert diesen Ansatz.

Der ETF setzt auf physische Nachbildung und berechtigt zum Anlegen über ein französisches PEA-Konto.

Über Trading Central SA

Trading Central unterstützt seit 1999 Anlageentscheidungen mit umsetzbaren Erkenntnissen über den gesamten Anlageprozess hinweg. Gestützt auf eine proprietäre KI und globale Research-Teams helfen die preisgekrönten Analysen Millionen von Anlegern dabei, Handelsmöglichkeiten auf den weltweit führenden digitalen Vermögensverwaltungsplattformen zu identifizieren, zu validieren und zu verwalten. Trading Central ist in mehreren Rechtsordnungen als registrierter Anlageberater zugelassen und nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.

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