80 Milliarden Dollar Umsatz bis 2030: Astrazeneca-Chef Pascal Soriot hat sich ambitionierte Ziele auf die Fahnen geschrieben. Mit einem weiteren Studienrückschlag in der späten Phase der klinischen Entwicklung wachsen allerdings nun die Zweifel, ob das langfristige Ziel ohne größere Zukäufe erreicht werden kann.Wie der britisch-schwedische Pharma-Konzern am Montag mitgeteilt hat, wird die Phase-3-Studie "eVOLVE-Lung02" eingestellt. In dieser hat Astrazeneca den bispezifischen Antikörper Volrustomig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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