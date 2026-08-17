An eine Transaktion kann man zwei Fragen stellen. Was wurde gekauft? Und noch interessanter: Was musste dafür weichen? In der Handelswoche vom 10. bis 14. August hat Ark Invest Deere-Aktien im Wert von rund 60 Millionen Dollar verkauft - und ein Vielfaches dieser Summe in KI-Infrastruktur und Raumfahrt investiert.Cloudflare war mit 29,9 Millionen Dollar der größte Zukauf der Woche. Das Unternehmen hatte am 6. August Zahlen vorgelegt: 696 Millionen Dollar Quartalsumsatz, ein Plus von 36 Prozent zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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