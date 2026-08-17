Haiger (ots) -Entscheidende Kriterien bei der Wärmeerzeugung sind die Effizienz und die Klimaneutralität. Deshalb spielt die Wärmepumpe heute und in Zukunft eine zentrale Rolle. Die Leistungsfähigkeit einer Luftwärmepumpe hängt jedoch von der Umgebungstemperatur ab. Bei starkem Frost - genau dann, wenn der Wärmebedarf am größten ist - schaltet sich ein elektrischer Heizstab zur Erwärmung der Heizung und des Brauchwassers ein, was zu hohen Stromkosten führt. Ein weiterer Schwachpunkt: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Wärmepumpen mitunter träge und erwärmen die Wohnräume nur langsam.Jede Heiztechnik hat ihre StärkenDie Lösung ist ein hybrides Heizsystem - bestehend aus einer Wärmepumpe und einem Kamin- oder Pelletofen. Wenn an kalten Wintertagen oder am Abend mehr Wärme gewünscht wird, sorgt ein Kaminofen innerhalb kurzer Zeit für zusätzliche Heizenergie. Das entlastet die Wärmepumpe, verringert den Einsatz des elektrischen Heizstabes und senkt spürbar die hohen Stromkosten. Hierbei ist ein wasserführender Kaminofen besonders effizient, da die Kraft des Feuers über einen Wärmetauscher Brauchwasser erhitzt und in einem Pufferspeicher lagert. Wie eine Wärmebatterie speichert der Pufferspeicher das heiße Wasser und stellt es bei Bedarf für Heizkörper, die Fußbodenheizung oder warmes Wasser in Küche und Bad zur Verfügung.Markantes Design, vielfältige GestaltungMit dem Polar Neo Aqua hat ORANIER, einer der führenden deutschen Hersteller, einen wasserführenden Kaminofen im Programm, der moderne Heiztechnik mit markantem Design verbindet. Die schlanke, elliptische Form und die großzügige Sichtscheibe verleihen ihm eine unverwechselbare Optik. Je nach Ausführung setzen Keramik in Seidenweiß, Paprikarot oder Grappa, Naturstein oder schwarzer Stahl unterschiedliche gestalterische Akzente. So lässt sich der Kaminofen harmonisch in moderne wie klassische Wohneinrichtungen integrieren. Die große Panoramascheibe gibt den Blick auf das Flammenspiel frei. Gleichzeitig sorgen die selbstschließende Gusstür, der großzügig dimensionierte Aschekasten und die Möglichkeit einer externen Luftzufuhr für hohen Bedienkomfort.Praxiswissen für hybride WärmeWer sich intensiver mit hybriden Heizsystemen beschäftigen möchte, findet im "Ratgeber für Hybride Wärme" von ORANIER praxisnahe Informationen zur Planung, Auswahl und dem Zusammenspiel der einzelnen Wärmeerzeuger. Weitere Informationen gibt es bei qualifizierten Ofen- und Kaminbaubetrieben sowie unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/6334948