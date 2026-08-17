OpenAI hat interne Veränderungen vorgenommen. Laut Insider:innen soll der ChatGPT-Entwickler ein wichtiges Team aufgelöst und auf andere Bereiche des Unternehmens aufgeteilt haben. Die Mitarbeiter:innen haben sich mit dem Risiko von KI-Modellen beschäftigt. Erst Ende 2025 hatte OpenAI eine neue Position im Unternehmen geschaffen. Der "Head of Preparedness" sollte ein Team leiten, das sich mit der Sicherheit von KI-Modellen beschäftigt. Genauer gesagt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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