Laut Europace Hauspreisindex zeigen sich die Preise am deutschen Immobilienmarkt bleiben im Juli weitgehend stabil. Dynamik ist insbesondere bei bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern zu beobachten: Ihre Preise sind merklich gestiegen. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX vorgelegt. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des Europace Finanzierungsmarktplatzes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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