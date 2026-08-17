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Die XRP Prognose steht plötzlich auf wackligem Boden, denn Ripple (XRP) fiel erstmals seit November 2024 unter einen Dollar. Am 16. August notiert XRP bei 0,9989 Dollar, nach einem Tagestief von 0,99 Dollar. Gleichzeitig zählte das XRP Ledger 49.929 aktive Adressen, so viele wie seit über zwei Monaten nicht mehr. Die Stimmung in den sozialen Netzwerken kippte im selben Zeitraum auf den negativsten Wert seit drei Monaten. Dieser Widerspruch macht jede XRP Prognose gerade so unbequem. Kaufen die Großen wirklich genau dort, wo die Masse aufgibt?

XRP Prognose zwischen Rekordpessimismus und wachsender Netzwerkaktivität

XRP steht am 16. August bei 0,9989 Dollar und damit rund 0,2 Prozent tiefer als am Vortag. Nach Daten von The Crypto Times liegt der Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Der 20er EMA liegt bei 1,039 Dollar, der 200er bei 1,355 Dollar.

Die Staffelung zeigt einen intakten Abwärtstrend mit tieferen Hochs seit Jahresbeginn. Der RSI steht bei 35,62 und damit im unteren Bereich. Die nächste Unterstützung liegt bei 0,997 Dollar, der erste Widerstand bei 1,04 Dollar.

Die Datenlage hinter der XRP Prognose zeichnet ein anderes Bild. Laut crypto.news nehmen große Wallets täglich mehr als zehn Millionen XRP auf, und 91 Prozent aller Abflüsse von Binance gehen inzwischen auf solche Adressen zurück. Die wöchentlichen Zuflüsse in US-Spot-ETFs brachen um 93 Prozent ein, von 14,86 auf 1,01 Millionen Dollar. Institutionelles Geld räumt das Feld, während Großanleger genau in diese Schwäche hinein kaufen.

Auch politisch fehlt Rückenwind. Der CLARITY Act wurde auf September verschoben, womit der einzige Auslöser dieses Quartals wegfällt. Ripple selbst bewegte am 13. August 50 Millionen Token an eine unbekannte Adresse, ohne den Zweck zu nennen.

Für jede XRP Prognose bleibt damit eine unbequeme Rechnung. Ein Wert von über 63 Milliarden Dollar braucht sehr viel frisches Kapital für sehr wenig Bewegung, und deshalb suchen immer mehr Wallets nach Nachfrage, die keine Abstimmung in Washington braucht.

Pepeto verbindet Liquidität, die sonst nie zusammenfinden würde

Jede XRP Prognose hängt derzeit an einem Termin im Senat. XRP braucht ein Gesetz. Pepeto braucht einen Nutzer, der tauscht. Das ist der Unterschied zwischen dem Warten auf einen Auslöser und dem Besitz eines Auslösers. Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Bridge, die Liquidität aus Blockchains zusammenführt, die sonst nie dasselbe Orderbuch berühren würden. Nachfrage entsteht dort nicht durch eine Abstimmung, sondern durch Nutzung. Je mehr Ketten zusammenlaufen, desto größer wird der Anteil des Handels, der über dieses eine System läuft.

Um diese Brücke herum arbeitet eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine, die Nachfrage in dem Moment einfängt, in dem ein Trader die günstigste Route wählt. Weil jeder Tausch über den Token selbst läuft, wird aus jedem Handel dauerhafter Kaufdruck, der mit jeder neuen Wallet weiter wächst. Kein Gesetz nötig, keine Abstimmung im Ausschuss. Der PepetoAI Risk Scorer hält dieses Kapital im Umlauf, indem er jeden Handel vom ersten bis zum letzten Schritt bewertet und Verluste abfängt, bevor sie auszehren, was die Engine gerade aufbaut.

Auf der Angebotsseite arbeiten wöchentliche Burns, die Token dauerhaft aus dem Gesamtbestand von 420 Billionen entfernen. Nachfrage drückt nach oben, Angebot zieht nach unten, und genau in dieser Lücke entsteht der Preis. Geführt wird der Aufbau vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, also von jemandem, der diesen Markt schon einmal von null aufgebaut hat. Die Sicherheitsfrage beantwortet SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Code des Projekts bereits vor der Öffnung des Vorverkaufs untersucht und bestätigt, sodass Käufer nicht auf ein ungeprüftes Versprechen setzen müssen.

Der Vorverkauf von Pepeto hat bislang mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, der Einstieg liegt bei 0,0000001887 Dollar. Das zeigt, auf welche Seite sich vorsichtiges Kapital bereits gestellt hat. Ein erwartetes Binance-Listing rückt näher, und dieser Boden überlebt den Listing-Tag nicht.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an Faktoren gebunden, die kein Anleger steuern kann. Das Netzwerk trägt echte Infrastruktur, doch über 63 Milliarden Dollar bleibt die Decke niedrig. Frühe Projekte durchbrechen solche Decken, weil ihre Rechnung noch biegsam ist. Wer 2020 eintausend Dollar in Shiba Inu hielt, sah daraus Millionen werden, bevor die Masse den Ticker überhaupt kannte. Pepeto startet an einem Vorverkaufsboden, mit einem Burn-Mechanismus und einem erwarteten Binance-Listing. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, kauft genau diese Rechnung, bevor die Börse sie neu schreibt. Sobald das Listing läuft, verschwindet der alte Preis hinter einer Wand, die nie wieder fällt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach dem Fall unter einen Dollar aus?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig gedrückt. XRP notiert nahe 1,00 Dollar, liegt unter allen wichtigen Durchschnitten und wartet auf den CLARITY Act im September.

Warum schauen Anleger neben XRP auch auf Pepeto?

Pepeto verbindet eine Cross-Chain-Bridge, eine gebührenfreie Swap-Engine und eine Prüfung durch SolidProof in einem Vorverkauf, der bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com. Die offizielle Pepeto-Website erreichen Sie über pepetocoin.com.