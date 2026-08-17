Mainz (ots) -Der 3sat-Thementag "Pop Around the Clock" geht mit der "Summer Edition" in die nächste Runde: Am Samstag, 22. August 2026, zeigt 3sat ab 6.05 Uhr einen ganzen Tag lang hochkarätige Rock- und Popkonzerte, darunter vier neue Folgen von "Pop Around@Bauhaus" sowie zwei neue Musik-Dokumentationen. In der 3satMediathek ist ein Teil des Programms bereits abrufbar, die übrigen Konzerte gehen am 21. und 22. August 2026 online.Von Alli Neumann bis zu Anastacia, von Laufey bis zu Liam Gallagher, von Christina Stürmer bis zu Christina Aguilera, Marteria und G-Dragon: Auch in der diesjährigen "Pop Around the Clock - Summer Edition" dürfte für jede und jeden etwas zum Mitwippen oder Mitflippen dabei sein, ob in Konzertaufzeichnungen aus dem intimen Rahmen des Bauhauses Dessau oder in Mitschnitten stadienfüllender Konzerte und großer Festivals.Der Tag startet um 6.05 Uhr mit zwei Folgen aus der Dokureihe "The True Story of". Diesmal im Fokus: Bad Bunny und Robbie Williams (letztere in Erstausstrahlung). Ab 7.35 Uhr präsentiert 3sat vier mitreißende Konzerte aus dem Bauhaus in Dessau in Erstausstrahlung: "Pop Around@Bauhaus" mit Alli Neumann, Florian Künstler, Jeremias und Tiavo. Ab 11.35 Uhr stehen unter anderem Konzertaufzeichnungen von Laufey und vom Isle of Wight Festival 2026 auf dem Programm. "Coldplay: Live in São Paulo", ein Konzert von 2017, ist um 19.15 Uhr zu sehen. Ein Highlight des Abends ist um 20.15 Uhr das Marteria-Konzert "Zum Glück in die Zukunft Tour 2026" aus dem IGA-Park in Rostock. Der Rapper präsentiert in seiner Heimatstadt neue Songs und seine größten Hits. Ab 23.00 Uhr folgen Konzerte aus der La Défense Arena in Paris: Dort traten 2025 und 2026 unter anderen Katy Perry, Christina Aguilera, die Stray Kids und K-Pop-Star G-Dragon auf. Anschließend ist die "BTS World Tour: Love Yourself - Speak Yourself" aus dem Wembley-Stadion (2019) mitzuerleben. Auch Purple Disco Machine, Electric Callboy und Liam Gallagher sorgen für eine durchtanzbare Nacht.3satMediathek: (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.3sat.de%2F&data=05%7C02%7CSchroeder.B%40zdf.de%7C3cec93c5fdec4b462e8d08deed513b69%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639209130312948420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Ofyhc2yViXlLiLYE2NidABZUGyq4yPUxDDOJSrnnQrM%3D&reserved=0) Das gesamte Programm der diesjährigen "Pop Around the Clock - Summer Edition" ist ab Samstag, 22. August 2026, online verfügbar.KontaktBei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Britta Schröder per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de, schroeder.b@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://pressetreff.3sat.de/3satprogramm?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=22.08.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=22.08.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=03&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bweek%5D=35&cHash=ff8d3df4fbc482e49fd3b1beb487d441) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Das vollständige Programm finden Sie hier (https://pressetreff.3sat.de/3satprogramm?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=22.08.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=22.08.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=03&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bweek%5D=35&cHash=ff8d3df4fbc482e49fd3b1beb487d441).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6334995