VANCOUVER, B.C., 17. August 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das "Unternehmen" oder "Nicola") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und die Firma Red Eye Resources Ltd. ("Red Eye Resources") eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für die Erzförderung und -verarbeitung (die "Vereinbarung") unterzeichnet haben. Im Rahmen der Vereinbarung besteht für Red Eye Resources die Möglichkeit, geeignetes Roherz zu Nicolas Merritt Mill in der Nähe der Stadt Merritt in British Columbia zur Verarbeitung zu verbringen.

Red Eye Resources ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich auf die Mineralexploration und Projektgenerierung spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Edelmetallprojekten und wird von einem Team mit jahrzehntelanger Bergbau- und Explorationserfahrung in British Columbia unterstützt. Die Vereinbarung konzentriert sich ausschließlich auf Edelmetallprojekte; die im Rahmen der Vereinbarung erzielten Gewinne werden zu gleichen Teilen zwischen Nicola und Red Eye Resources aufgeteilt.

Nicolas Merritt Mill ist der einzige Betrieb in der Provinz British Columbia, der Gold- und Silberroherz von Drittunternehmen aus der gesamten Provinz für die Verarbeitung annehmen darf.

Dank dieser exklusiven Genehmigung ist Nicola in der Lage, mit Projektträgern zusammenzuarbeiten, die nach gut etablierten Infrastruktureinrichtungen für die Erzverarbeitung suchen, ohne die enormen Investitionskosten und langwierigen Genehmigungsverfahren in Kauf nehmen zu müssen, die mit dem Bau einer eigenständigen Verarbeitungsanlage verbunden sind.

Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., erklärt:

"Mit dieser Vereinbarung vollzieht Nicola einen weiteren Schritt in seiner Strategie, Merritt Mill als zentralen Verarbeitungsbetrieb für Projekte mit hochgradigen Edelmetallvorkommen in ganz British Columbia zu nutzen. Red Eye Resources steht beispielhaft für ein aufstrebendes und wichtiges Geschäftssegment in der Bergbaubranche der Provinz: erfahrene und fachkompetente private Betreiber, die sich dem Ausbau von Projekten widmen, bei denen sich der Kapitalaufwand für eine eigene Verarbeitungsinfrastruktur vermutlich nicht rechnet.

"Aus unserer Sicht macht es die Bündelung der Kompetenzen von Red Eye Resources auf dem Gebiet der Projektgenerierung und Erzförderung mit der genehmigten Verarbeitungsinfrastruktur von Nicola für beide Vertragsparteien möglich, gemeinsam entsprechende Geschäftschancen mit zeitnaher Wertschöpfung zu sondieren. Gerade jetzt, wo in der Provinz der Fokus wieder mehr auf die Stärkung und Weiterentwicklung der heimischen Bergbaubranche gelegt wird, ist es Nicola ein Anliegen, Projekte mit kleineren Mengen an hochgradigen Erzvorkommen sowie erfahrene Betreiber in British Columbia zu unterstützen."

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President, Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der NASDAQ, der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und eine zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Verarbeitungs- und Tailings-Anlage in der Nähe von Merritt (British Columbia) betreibt. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Verarbeitungsanlage kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl gold- als auch silberhaltiges Material verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Im Namen des Board of Directors

"Peter Espig"

Peter Espig

CEO & Direktor

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Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

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