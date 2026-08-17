Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verteuerung von Rohöl schürte in der vergangenen Woche Inflationssorgen und die Erwartung weiter steigender Leitzinsen ließ die Anleiherenditen ansteigen, so die DekaBank.Am schwächsten hätten französische Staatsanleihen abgeschnitten, ihre zehnjährige Rendite sei auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen. Aber auch die Bundrenditen hätten zugelegt. Die Risikoaufschläge für Unternehmens- und Bankanleihen seien stabil geblieben, kürzere Laufzeiten hätten sich deutlich besser gehalten als langlaufende Staatsanleihen. Der Markt für Neuemissionen nehme nach der Sommerpause wieder deutlich an Fahrt auf. Die DekaBank erwarte, dass die neuen Anleihen gut vom Markt aufgenommen würden. (17.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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