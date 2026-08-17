Nächster Deal: Nicola Mining - Exklusive Mühlen-Genehmigung bringt neue Gewinnbeteiligung

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Nicola Mining stärkt die Merritt Mill als Processing-Hub in British Columbia: Ein Profit-Sharing-Abkommen mit Red Eye Resources soll Drittmaterial verarbeiten und neue Cashflow-Potenziale erschließen.

Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSXV: NIM; FSE: HLIA) baut die Marktposition seiner zentralen Merritt Mill in British Columbia weiter aus. Das Unternehmen hat ein Profit-Sharing-Abkommen mit dem privaten Projektentwickler Red Eye Resources geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist die Verarbeitung von qualifiziertem Edelmetallmaterial in Nicolas Mühle nahe Merritt, wobei die entstehenden Nettogewinne zu gleichen Teilen zwischen beiden Parteien aufgeteilt werden.

Das Geschäftsmodell nutzt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Die voll genehmigte Merritt Mill ist die einzige Anlage in ganz British Columbia, die Drittmaterial zur Gold- und Silberverarbeitung über Schwerkraft- und Flotationsverfahren annehmen darf. Für kleine, aber hochgradige Edelmetallprojekte bietet diese Infrastruktur einen dramatisch verkürzten und kostengünstigen Weg zur Produktion, da hohe Kapazitätsaufwendungen für den Bau eigener Mühlen entfallen.

CEO Peter Espig unterstreicht die Synergien der Partnerschaft. Red Eye Resources bringt ein erfahrenes Geologenteam und ein starkes Edelmetall-Portfolio ein, während Nicola Mining die fertige Verarbeitungs- und Tailings-Infrastruktur stellt. Nach bereits bestehenden Abkommen mit anderen hochgradigen Projekten validiert dieser neue Deal die Strategie des Unternehmens, die Merritt Mill als Cashflow-orientierten Processing-Hub in der Region zu etablieren, abermals.

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