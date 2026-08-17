Die DZ Bank bleibt optimistisch für Aktien. Doch das größte Potenzial sieht Analystin Birgit Henseler nicht beim DAX: Ein anderer Leitindex könnte bis Jahresende noch knapp 10 Prozent zulegen. Die Aktienmärkte dürften ihren positiven Trend bis zum Jahresende fortsetzen. Zu dieser Einschätzung kommt Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank. Seit Jahresbeginn hat der Euro Stoxx 50 rund 15 Prozent gewonnen. Der S&P 500 liegt knapp 14 Prozent im Plus. Der Deutsche Aktienindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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