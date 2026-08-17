Künstliche Intelligenz wird für viele Nutzer:innen zur Alltagshilfe - auch bei sensiblen Fragen. Doch mit den eingegebenen Daten können die Anbieter leicht einen Einblick ins Privatleben erhaschen. Ein neues Tool soll deswegen zeigen, was ChatGPT und Claude über euch wissen. Unser Autor hat es ausprobiert. Eine Umfrage des Branchenverbandes Bitkom unter 1.003 Deutschen ab 16 Jahren zeichnet ein interessantes Bild zur Nutzung Künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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