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Die Bitcoin Prognose steht an einem Punkt, an dem jede einzelne Bewegung zählt. Bitcoin (BTC) notiert am 16. August bei rund 63.022 Dollar und liegt damit unter allen wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien. Gleichzeitig haben die amerikanischen Spot ETFs in der vergangenen Woche einen Nettoabfluss von 389,7 Millionen Dollar verbucht. Vor zwei Wochen sah der Markt noch völlig anders aus. Die Bitcoin Prognose für August hängt jetzt an einer einzigen Marke, und wer diese Marke kennt, versteht auch, warum sich das Kapital im Markt gerade neu verteilt. Wohin fließt dieses Geld, wenn der größte Coin der Welt seinen Widerstand nicht knackt?

Bitcoin Prognose zwischen 63.174 und 64.557 Dollar eingeklemmt

Der Kurs von Bitcoin lag am 16. August bei 63.021 Dollar, bei einem Handelsvolumen von 3,27 Milliarden Dollar in 24 Stunden, wie CoinDesk meldet. Der Ausbruchsversuch von Mitte August ist komplett abverkauft worden, und BTC handelt wieder in der Spanne, die seit Anfang Juli hält. Zum Rekord von rund 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen weiterhin mehr als 50 Prozent. Für ein Schwergewicht mit 1,3 Billionen Dollar Marktwert ist das kein Drama, aber auch kein Aufbruch.

Entscheidend sind zwei Linien. Der 20 Tage Durchschnitt liegt bei 64.147 Dollar und der 50 Tage Durchschnitt bei 64.557 Dollar, während die nächste Unterstützung bei 63.174 Dollar wartet, wie CoinDCX berechnet. Der RSI ist auf 46,31 gefallen, der MACD hat nach unten gedreht. Die Bitcoin Prognose für den Rest des Monats zielt auf 65.500 Dollar, sofern beide Durchschnittslinien zurückerobert werden.

Rechnen Sie diese Zahl einmal in Ruhe durch. Von 63.021 Dollar auf 65.500 Dollar sind knapp vier Prozent. Ein solider Trade, aber vier Prozent verändern kein Depot. Genau deshalb schauen erfahrene Anleger in solchen Phasen nicht mehr auf den größten Wert im Markt, sondern auf die kleinsten Einstiegspreise. Wo eine Bewertung vollständig eingepreist ist, bleibt der Spielraum begrenzt, und wo sie noch gar nicht existiert, sieht dieselbe Rechnung völlig anders aus.

Pepeto setzt auf gebührenfreies Handeln statt auf kleine Prozentbewegungen

Die Bitcoin Prognose sagt Ihnen, wohin sich ein 1,3 Billionen Dollar schwerer Wert in den nächsten Wochen bewegen könnte. Sie sagt Ihnen nichts darüber, was passiert, wenn ein Presale Einstieg am Tag der Listung auf echtes Börsenvolumen trifft. Der Unterschied liegt nicht in der Prognose, sondern in der Ausgangslage. Genau an dieser Stelle taucht in den Wallets früher Käufer seit Wochen immer derselbe Name auf.

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Cross Chain Swap Engine, die die Handelskosten auf null senkt. Jeder eingesetzte Dollar arbeitet dadurch zum vollen Wert und versickert nicht in Gebühren. Das gesparte Kapital fließt direkt in die Cross Chain Bridge weiter, die es zwischen verschiedenen Blockchains beweglich hält, sodass Anleger ohne Reibung zwischen den Ökosystemen wechseln können. Darüber liegt der PepetoAI Risk Scorer, der jede offene Position von der ersten Sekunde bis zum Verkauf bewertet. Bewegliches und gebührenfreies Kapital wird auf diese Weise auch zu informiertem Kapital.

Geschütztes Kapital, das ohne Reibungsverluste wächst, ist genau die Art von Position, die eine große Börse am Tag der Notierung neu bewertet. Der Presale hat bisher mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, verteilt auf eine fest begrenzte Menge von 420 Billionen Token. Die gesamte Codebasis wurde vor der Öffnung des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Käufer sich nicht auf ein unbelegtes Versprechen verlassen müssen, sondern auf ein extern kontrolliertes Regelwerk. Im Team sitzt der Entwickler, der bereits den ursprünglichen Pepe Coin gebaut hat.

Der Einstieg liegt derzeit bei 0,0000001887 Dollar, und eine erwartete Listung bei Binance könnte geschütztes Kapital dieser Art zu einem Vielfachen neu bewerten. Ein Einstieg in dieser Größenordnung verlangt keinen Milliardenzufluss, um sich zu bewegen, sondern nur einen offenen Markt. Genau auf diese Ausgangslage setzen die Wallets, die den Presale gerade füllen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zielt für August auf 65.500 Dollar. Renditen, die ein Depot wirklich verändern, entstehen dort jedoch nicht mehr, weil die Marktkapitalisierung jede große Bewegung ausbremst. Frühe Shiba Inu Wallets machten aus 1.000 Dollar in der Vergangenheit fast 10 Millionen Dollar, weil eine feste Menge plötzlich auf sichtbare Nachfrage traf. Pepeto bringt dieselbe Mechanik mit, dazu drei funktionierende Werkzeuge und eine bestandene Prüfung, nur liegt der Einstieg heute bei Bruchteilen eines Cents. Sobald die Notierung live geht, existiert der Presale Preis nicht mehr. Die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nie die, über die man lange nachgedacht hat.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

Die Bitcoin Prognose für August zielt auf 65.500 Dollar. BTC muss dafür zuerst den 20 Tage Durchschnitt bei 64.147 Dollar zurückerobern.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Presale?

Pepeto ist ein Memecoin mit gebührenfreier Swap Engine, Cross Chain Bridge und Risk Scorer. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).