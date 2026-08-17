Leipzig (ots) -Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 19.08.2026, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.Wer 45 Jahre lang gearbeitet und eingezahlt hat, soll ohne Abschläge in Rente gehen können - so gilt es seit mehr als 10 Jahren. Doch diese Regelung wackelt. Die Bundesregierung stellt die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren infrage. Sie sei teuer und komme am Ende nur selten jenen Menschen zugute, die lange und körperlich hart gearbeitet haben.Für die ostdeutschen Ministerpräsidenten ist das ein Alarmsignal. Sie warnen vor einer Benachteiligung des Ostens. Denn hier beginnen Menschen oft früher zu arbeiten, erreichen die 45 Jahre schneller und sind stärker auf die gesetzliche Rente angewiesen: Für drei Viertel der Menschen im Osten ist sie die einzige Altersvorsorge. Auch ostdeutsche Frauen, die traditionell mehr gearbeitet und eingezahlt haben, wären betroffen.Zwischen Gerechtigkeitsanspruch und Finanzierbarkeit, zwischen Lebensleistung und demografischer Realität - wer hat Recht? Und wer trägt am Ende die Kosten, wenn immer weniger Beitragszahlende immer mehr Rentnerinnen und Rentner finanzieren müssen?"Gerechte Rente. Sind 45 Arbeitsjahre genug?" - darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook im MDR-Talk "Fakt ist!" aus Dresden am 19. August um 20.45 Uhr mit Bürgerinnen und Bürgern und u.a. mit diesen Gästen:- Silke Übelmesser; Professorin für Volkswirtschaftslehre, Mitglied der Rentenkommission- Roland Ermer (CDU); Bäckereimeister aus der Lausitz, Präsident des Deutschen Zentralverbandes des Bäckerhandwerks- Sören Pellmann (Die Linke); Fraktionsvorsitzender Die Linke im BundestagPressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Peggy EnderTelefon: 0351 / 846 35 15, E-Mail: Peggy.Ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6335091