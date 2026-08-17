Die Aktienmärkte stehen vor einer entscheidenden Bewährungsprobe: Ausgerechnet Privatanleger haben zuletzt Milliarden in Chip-Aktien investiert - und das nahezu punktgenau vor einer heftigen Korrektur. Dennoch ist die Rally möglicherweise noch nicht vorbei. Eine Analyse von Bravos Research zeigt anhand historischer Marktzyklen, warum der Nasdaq 100 und der Halbleitersektor trotz Euphorie, hoher Bewertungen und zunehmender Spekulation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de