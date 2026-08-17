Der globale Energiehunger wächst. Energieintensive Projekte und Industrieanlagen können nur dann betrieben werden, wenn Energie zuverlässig dorthin gelangt, wo sie benötigt wird. Ein US-Energiewert ist genau in diesem wachstumsstarken Marktsegment bestens positioniert.Der Konzern entwickelt sein Infrastrukturgeschäft zu einer zentralen Energieplattform weiter und profitiert dabei von mehreren langfristigen Wachstumstrends im Energiesektor. Zuletzt legten wichtige operative Kennzahlen zu, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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