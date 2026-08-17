Mainz (ots) -
Woche 34/26
Mi., 19.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Organisierte Gewalt: Das Fightclub-Netzwerk
Film von Nina Böckmann und Marcel Siepmann
Deutschland 2026
Im Streaming: 19. August 2026, 18.00 Uhr bis 18. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)
Woche 39/26
Mi., 23.9.
Bitte Programmänderung und Ausdruck ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Dokumentation
(vom Vortag)
Deutschland 2026
1.30 Die Diplomaten (VPS 1.29/HD/UT)
Zerreißproben
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller
Deutschland 2026
2.10 Die Diplomaten (HD/UT)
Konfliktlinien
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller
Deutschland 2026
2.50 Die Diplomaten (HD/UT)
Machtwechsel
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller, Florian Henke
Deutschland 2026
3.25 Die Diplomaten (HD/UT)
Einflusskämpfe
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller
Deutschland 2026
4.00 auslandsjournal (VPS 2.15)
4.30 frontal (VPS 3.15)
5.15- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
(Die Wiederholung "plan b: Was macht uns gesund?" wurde auf den 30.9., 4.00 Uhr verschoben. "Dokumentation" um 1.30h und "Die Spur" um 2.45 Uhr entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6335107
Woche 34/26
Mi., 19.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Organisierte Gewalt: Das Fightclub-Netzwerk
Film von Nina Böckmann und Marcel Siepmann
Deutschland 2026
Im Streaming: 19. August 2026, 18.00 Uhr bis 18. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)
Woche 39/26
Mi., 23.9.
Bitte Programmänderung und Ausdruck ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Dokumentation
(vom Vortag)
Deutschland 2026
1.30 Die Diplomaten (VPS 1.29/HD/UT)
Zerreißproben
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller
Deutschland 2026
2.10 Die Diplomaten (HD/UT)
Konfliktlinien
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller
Deutschland 2026
2.50 Die Diplomaten (HD/UT)
Machtwechsel
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller, Florian Henke
Deutschland 2026
3.25 Die Diplomaten (HD/UT)
Einflusskämpfe
Film von Marisa Uphoff und Fabian Herriger
Kamera: Jasper Granderath, Jens Grumpelt, Jan Müller
Deutschland 2026
4.00 auslandsjournal (VPS 2.15)
4.30 frontal (VPS 3.15)
5.15- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
(Die Wiederholung "plan b: Was macht uns gesund?" wurde auf den 30.9., 4.00 Uhr verschoben. "Dokumentation" um 1.30h und "Die Spur" um 2.45 Uhr entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6335107
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