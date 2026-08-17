Starkes Quartal: KI und Bitcoin steigern den Umsatz

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HIVE Digital Technologies meldet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 79,1 Millionen USD. Das waren 73,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und 10,2 Prozent mehr als in den drei Monaten zuvor. Neben einer höheren Bitcoin-Produktion gewann das Geschäft mit Rechenleistung für künstliche Intelligenz deutlich an Gewicht.
HIVE Digital Technologies meldet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 79,1 Millionen USD. Das waren 73,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und 10,2 Prozent mehr als in den drei Monaten zuvor. Neben einer höheren Bitcoin-Produktion gewann das Geschäft mit Rechenleistung für künstliche Intelligenz deutlich an Gewicht.
Bitcoin-Produktion mehr als verdoppelt
Der Bereich digitale Währungen steuerte 72,1 Millionen USD zum Quartalsumsatz bei. HIVE erhielt 1.004 Bitcoin als Vergütung für die Absicherung und Verarbeitung von Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk. Ein Jahr zuvor waren es 406 Bitcoin gewesen. Grundlage des Anstiegs war die im Durchschnitt verfügbare Rechenleistung, die von 8,7 auf 24,0 Exahash pro Sekunde wuchs. Diese Kennzahl beschreibt, wie viele Rechenoperationen die Anlagen je Sekunde ausführen können. Die operative Bruttomarge, also der Umsatz abzüglich direkter Betriebs- und Wartungskosten sowie Gebühren für Rechendienste, erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal von 17,5 auf 24,2 Millionen USD. Ihr Anteil am Umsatz stieg von 24,4 auf 30,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA, eine vom Unternehmen verwendete Ergebniskennzahl vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie weiteren Anpassungen, lag bei 13,4 Millionen USD.
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