Straubing (ots) -
Wenn Trump ein geplantes Manöver wenige Stunden vor Beginn per Social-Media-Ansage zurechtstutzt, weil er seine persönliche Beziehung zu Kim pflegen und Kosten sparen möchte, beschert er dem Machthaber aus Pjöngjang einen Sieg ohne Gegenleistung. Das Signal, das davon an alle Verbündeten der USA ausgeht, ist für sie nicht neu. Es bestätigt, dass Amerikas Schutzversprechen unter Vorbehalt stehen, von der persönlichen Laune des Präsidenten abhängen und davon, ob sich ein Bündnis für die USA lohnt, oder ob Trump es für zu teuer hält. Eine Botschaft, die auch in Moskau und Peking aufmerksam zur Kenntnis genommen wird.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6335110
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