Die Deutsche Rohstoff-Aktie feiert dieser Tage ein starkes Comeback an der Börse. In den letzten vier Wochen ging es um gut +25% mit dem Kurs der Rohstoff-Holding nach oben. Was gibt der Aktie wieder Rückenwind und sollten Anleger hier investiert sein? Drei Kurstreiber Als primär im US-Onshore-Sektor tätiger Öl- und Gasförderer profitiert die Deutsche Rohstoff AG direkt von den zuletzt angezogenen Rohölnotierungen. Der Preis für die europäische Ölsorte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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