Die CTS-Eventim-Aktie stand bei mir Ende März nach dem Bruch der damaligen Unterstützung bei 53,75 € mit weiterem Abwärtspotenzial bis rund 42 € im Fokus. Dieses Szenario wurde zwar zunächst bestätigt, doch bereits im Bereich um 48,92 € meldeten sich die Käufer zurück. Inzwischen hat der Titel dieses Niveau ein zweites Mal verteidigt und könnte damit im Big-Picture-Chart einen Doppelboden ausbilden. Ob daraus tatsächlich eine größere Trendwende entsteht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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