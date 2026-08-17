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Zendure startet Sunshine Sale in Deutschland: Bis zu 518 € Rabatt auf smarte SolarFlow-Speichersysteme



17.08.2026 / 17:10 CET/CEST

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MÜNCHEN, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Spätsommer bietet die ideale Gelegenheit, die sonnenreichen Wochen gezielt für die eigene Solarstromerzeugung und -speicherung zu nutzen. Um Haushalten vor Beginn der kälteren Jahreszeit den Einstieg in die Solarenergie sowie die Nachrüstung bestehender Photovoltaikanlagen zu erleichtern, startet Zendure , Pionier im Bereich Plug-in HEMS (Home Energy Management Systems), seinen Sunshine Sale in Deutschland. Bis zum 31. August 2026 profitieren Verbraucher von deutlichen Preisnachlässen, kostenlosem Zubehör und exklusiven Bundle-Angeboten für die SolarFlow-Speicherserie. Die Highlights der Sunshine Sale Angebote im Überblick: SolarFlow 2400 Pro mit 4 × 450-W-Solarmodulen für 1.199 € statt 1.717 € (518 € Ersparnis) - inkl. 4 kostenloser Bodenhalterungen im Wert von 118 €.

für 1.199 € statt 1.717 € (518 € Ersparnis) - inkl. 4 kostenloser Bodenhalterungen im Wert von 118 €. SolarFlow 1600 AC+ mit einem AB2000L-Akku für 799 € statt 1.148 € (349 € Ersparnis).

für 799 € statt 1.148 € (349 € Ersparnis). SolarFlow 800 Plus mit 2 × 515-W-Solarmodulen für 599 € statt 749 € (150 € Ersparnis).

für 599 € statt 749 € (150 € Ersparnis). SolarFlow 2400 Pro mit 1 × Smart Meter 3CT für 1.100 € statt 1.218 € (Smart Meter 3CT für nur 1 € Aufpreis). Alle Angebote und Aktionsdetails finden Sie auf der offiziellen Aktionsseite . Im Rahmen des Elite 1000 Pioneer Programs belohnt Zendure zudem die ersten 1.000 Käufer der neuen SolarFlow Mix-Serie: Beim Kauf von mindestens zwei Einheiten ( SolarFlow 4000 Mix Pro oder SolarFlow 4000 Mix AC+ ) gibt es die zentrale Steuereinheit PowerHub kostenlos dazu ( Weitere Infos ). Zendure SolarFlow: Maßgeschneiderte Speicherlösungen für jeden Bedarf SolarFlow 2400 Pro (All-in-One für Balkon & Dach): Vereint Speicher, Wechselrichter und Energiemanagement in einem Gerät. Vier unabhängige 750-W-MPPTs (bis zu 3.000 W PV-Eingang) optimieren den Ertrag auch bei unterschiedlichen Ausrichtungen oder Teilverschattung. Grundkapazität von 2,4 kWh modular erweiterbar auf bis zu 16,8 kWh. SolarFlow 1600 AC+ (Kompakte AC-Nachrüstung): Flexible Plug-and-Play-Speicherlösung zur nahtlosen AC-seitigen Einbindung in bestehende PV-Anlagen. Bietet bis zu 1.600 W bidirektionale AC-Leistung und eine skalierbare Speicherkapazität von 1,92 bis 11,52 kWh. SolarFlow 800 Plus (Einstiegslösung): Kompaktes Speichersystem für Balkonkraftwerke mit 800-W-Wechselrichter, bis zu 1.500 W PV-Eingang und einer niedrigen Startspannung von 14 V für hohe Energieausbeute auch bei diffusem Licht (1,92 bis 11,52 kWh). SolarFlow Mix Serie & PowerHub (Für Groß- und Hybridanlagen): Entwickelt für anspruchsvolle Setups mit kombinierten PV-Quellen (Dach- und Balkonsolar). Der 4000 Mix Pro (bis 13 kW Gesamteingang) und der 4000 Mix AC+ (bis 5 kW AC-Eingang) bieten Speichergrößen von 8 bis 50 kWh. Der zentrale PowerHub vernetzt Speicher, PV, Notstrom sowie Großverbraucher (z. B. Wärmepumpen, Wallboxen) und skaliert im Verbund auf bis zu 12 kW Dauerleistung und 150 kWh Gesamtkapazität. Intelligentes Energiemanagement mit HEMS & ZenWave: Das KI-gestützte System steuert Lade- und Entladezyklen vollautomatisch anhand von Verbrauchsdaten, Wetterprognosen und dynamischen Stromtarifen (wie ZenWave), um den Eigenverbrauch zu maximieren und Stromkosten nachhaltig zu senken. Die Zendure Sunshine Sale Kampagne läuft in Deutschland bis zum 31. August 2026. Über Zendure Zendure wurde 2017 gegründet und ist der globale Pionier für Plug-in-HEMS mit Technologiezentren im Silicon Valley (USA), in der Greater Bay Area (China), in Japan und in Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, Haushalte mit zuverlässiger und bezahlbarer sauberer Energie zu versorgen, indem das Unternehmen die neueste Energietechnologie vorantreibt. Das revolutionäre Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für den Alltag. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-startet-sunshine-sale-in-deutschland-bis-zu-518--rabatt-auf-smarte-solarflow-speichersysteme-302852964.html



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