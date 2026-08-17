Millionen Menschen nutzen täglich Chatbots, um Fragen beantwortet zu bekommen. Doch was, wenn du plötzlich in die Rolle der KI geworfen wirst? Dieses Spiel zeigt dir, wie es ist, für deine Nutzer:innen Texte und Bilder zu generieren. Chatbots wie ChatGPT, Gemini und Claude beantworten uns all unsere Fragen innerhalb von Sekunden. Die KI-Tools und deren Modelle greifen dafür auf eine Vielzahl von Trainingsdaten und das Internet zurück, um möglichst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n