DAX am Rekord - Nebius explodiert 47 Geht die Rallye jetzt erst richtig los?

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DAX, Nasdaq und S&P 500 bewegen sich zum Wochenstart weiter auf extrem hohen Niveaus. Der DAX notiert nur knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch, während der Nasdaq die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten zurückerobert hat. Gleichzeitig bleibt das Umfeld spannend: Die jüngsten US-Inflationsdaten fielen ohne neuen Preisschock aus, doch schwächere Konjunktursignale werfen die Frage auf, ob aus der gewünschten Abkühlung der Wirtschaft eine echte Wachstumsschwäche werden könnte.

Besonders spektakulär war zuletzt die Entwicklung bei Nebius. Die Aktie legte innerhalb einer Woche rund 47 % zu und gehörte damit zu den stärksten Werten im Nasdaq. Auslöser waren außergewöhnlich hohe Wachstumsraten: Im Webinar sprechen wir über einen Umsatzsprung von mehr als 450 % gegenüber dem Vorjahresquartal und ein noch stärker wachsendes KI-Cloud-Geschäft. Nach der vorherigen Halbierung der Aktie ist damit plötzlich wieder viel Fantasie im Chart.

Auch bei anderen Technologie- und Speicherwerten ist wieder deutlich mehr Momentum zu sehen. SanDisk und Seagate konnten kräftig zulegen, während Apple zuletzt unter Druck geriet. Parallel rückt die Quartalssaison stärker in Richtung US-Konsum: Unter anderem stehen Home Depot und Walmart im Fokus - wichtige Gradmesser dafür, wie robust der amerikanische Verbraucher tatsächlich noch ist.

Im neuen Wochenausblick analysieren Roland Jegen und Andreas Bernstein deshalb die entscheidenden Marken bei DAX, Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones, werfen einen Blick auf Gold und Bitcoin und diskutieren die spannendsten Top- und Flop-Aktien der Wall Street. Die zentrale Frage: Geht die Rallye jetzt erst richtig los - oder wird die Rekordjagd schon bald von einer neuen Korrektur ausgebremst?

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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