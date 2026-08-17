Die Lebensversicherung steht mal wieder vor einem Wendepunkt: Was erwarten also Versicherungsmakler von den Produkten der Zukunft? Eine aktuelle Studie zeigt, welche Stellschrauben aus Maklersicht entscheidend sind. Im Fokus: Kosten, Flexibilität, Rendite und digitale Informationen. "Hat die Lebensversicherung eine Zukunft? " Kaum eine Frage wurde in der Versicherungsbranche so häufig gestellt und selten erscheint sie so aktuell wie heute. Mit dem kommenden Altersvorsorgedepot und den damit verbundenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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