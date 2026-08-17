Die besten Chancen an der Börse entstehen häufig nicht dort, wo bereits alle euphorisch sind. Oft werden interessante Unternehmen gerade dann übersehen, wenn die Stimmung schlecht ist, die Kurse unter Druck stehen und kurzfristige Probleme den Blick auf die langfristige Substanz verstellen.Der neue Aktien-Report "Zwei Perlen am Boden des Marktes" nimmt 2 etablierte Weltmarktführer unter die Lupe, die derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief notieren. Beide Unternehmen werden vom Markt möglicherweise deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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