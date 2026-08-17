Ethereum Prognose 2026 mit ETH vor dem 100 Tage Durchschnitt bei 1.924 Dollar und neuen ETF Abflüssen

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Die Ethereum Prognose hängt an einer einzigen Zahl. ETH steht am 16. August bei rund 1.878 Dollar und damit etwa 62 Prozent unter dem Rekord von rund 4.950 Dollar vom 24. August 2025. Der 100 Tage Durchschnitt bei 1.924 Dollar hat den Kurs in diesem Monat bereits zweimal zurückgeworfen. Gleichzeitig verzeichneten die amerikanischen Spot ETFs zuletzt erneut leichte Abflüsse. Die Marktkapitalisierung liegt bei 226,6 Milliarden Dollar. Reicht ein Anstieg auf 2.000 Dollar wirklich aus, um Ihr Depot zu verändern?

Ethereum Prognose zwischen 1.850 und 1.975 Dollar in dieser Woche

Ethereum wurde am 16. August bei 1.878,04 Dollar gehandelt, ein Plus von rund 0,3 Prozent innerhalb eines Tages. Der Kurs bewegt sich seit zwei Wochen in einer sehr engen Spanne, zuletzt weniger als ein Prozent zwischen Tagestief und Tageshoch. Das enge Band zeigt, dass beide Seiten des Marktes auf ein Signal von außen warten. Laut CoinDCX liegt der 20 Tage Durchschnitt bei 1.868 Dollar und damit fast exakt auf dem aktuellen Kurs. Die Ethereum Prognose für diese Woche reicht von 1.850 bis 1.975 Dollar.

Die Unterstützung liegt beim 50 Tage Durchschnitt bei rund 1.850 Dollar, der Widerstand bei 1.900 Dollar und danach beim 100 Tage Durchschnitt von 1.924 Dollar. Beide Durchschnitte trennen nur etwa 21 Dollar, das Polster unter dem Kurs ist also dünn. Bei den Kapitalströmen zeigt sich dieselbe Zurückhaltung. Nach Angaben von The Crypto Times verließen in den sieben Tagen bis zum 14. August rund 2,25 Millionen Dollar die amerikanischen Ethereum ETFs, während die Bitcoin Produkte fast 390 Millionen Dollar verloren.

Für die Ethereum Prognose entscheidet ein Ausbruch über 1.924 Dollar, denn er würde die Tür zu 2.000 und später 2.200 Dollar öffnen. Das wäre ein Plus von rund 17 Prozent, sauber verdient und trotzdem überschaubar. Bei 226,6 Milliarden Dollar Bewertung braucht Ethereum für jeden weiteren Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital. Wer größere Bewegungen sucht, richtet den Blick deshalb eine Stufe früher, dorthin wo ein Projekt seinen Börsenpreis noch gar nicht hat.

Warum Kapital neben der Ethereum Prognose in Pepeto und seine eigene Handelsplattform fließt

Was Ethereum an Größe gewonnen hat, kostet es an Beweglichkeit. Diese Lücke erklärt, warum Kapital in diesem Sommer in Vorverkäufe fließt, die ihre Notierung noch vor sich haben. Pepeto gehört zu den Projekten, die früh eingestiegene Wallets suchen, weil der Vorverkauf bei 0,0000001887 Dollar liegt und die Struktur dahinter bereits fertig ist.

PepetoSwap steht im Zentrum dieser Struktur. Die Plattform erlaubt es Haltern, Token innerhalb des Projekts zu handeln, statt auf fremde Börsen auszuweichen, wodurch Handelsvolumen und Aktivität an Pepeto gebunden bleiben. Eine Brücke zwischen verschiedenen Netzwerken verbindet Nutzer, ohne sie von der Plattform wegzuführen. Beides zusammen bedeutet, dass Käufer aus dem Vorverkauf am Tag der Notierung bereits ein funktionierendes Produkt in der Hand halten. Dogecoin und Shiba Inu boten diese Ausstattung zum Start nicht. Genau diese Ausstattung entscheidet, wie ein Token seine ersten Börsentage übersteht.

Der Vertrag wurde durch SolidProof geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf öffnete, und diese Prüfung deckt genau den Programmcode ab, den Käufer sonst blind akzeptieren müssten. Die Gesamtmenge bleibt bei 420 Billionen Token festgeschrieben. Aufgebaut hat das alles der Mitgründer hinter dem originalen Pepe-Coin, dessen erstes Projekt zu einem Namen mit Milliardenbewertung wurde und der dieselbe Erfahrung nun mit stärkeren Werkzeugen einsetzt. Eingesammelt wurden im Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar.

Die erwartete Notierung an Binance gibt dieser Struktur ein Datum. Bis dahin gilt der Vorverkaufspreis, danach entscheidet der Handel über den Abstand, den frühe Käufer bereits haben. Wer diesen Unterschied verstanden hat, wartet nicht auf eine Bestätigung, die erst im Nachhinein kommt.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt stabil, aber langsam. Ein Weg von 1.878 auf 2.200 Dollar bringt rund 17 Prozent, und dafür braucht der zweitgrößte Markt Wochen oder Monate. Pepeto steht am anderen Ende der Skala, mit einer eigenen Handelsplattform, einer geprüften Vertragsbasis und einer erwarteten Notierung an Binance. Wallets, die aus frühem ETH echtes Vermögen gemacht haben, taten alle dasselbe. Sie stiegen ein, als der Preis niedrig und die Tür offen war. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern in der Größe des Einstiegs. Diese Tür steht jetzt wieder offen, und wer sie heute nutzt, kauft noch zum Vorverkaufspreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für diese Woche aus?

Die Ethereum Prognose liegt zwischen 1.850 und 1.975 Dollar, wobei der 100 Tage Durchschnitt bei 1.924 Dollar die wichtigste Hürde bleibt.

Was macht Pepeto besonders?

Pepeto verbindet die eigene Handelsplattform PepetoSwap mit einer Brücke zwischen Netzwerken und einem von SolidProof geprüften Vertrag. Alle Einzelheiten stehen auf pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.