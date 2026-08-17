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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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Dow Jones News
17.08.2026 17:33 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

München (pta000/17.08.2026/17:00 UTC+2)

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 16. August 2026 wurden insgesamt Stück 472.203 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
10.08.2026  XETRA      67,643            157.0506 
       CBOE DXE     34,200            157.0669 
       Aquis Exchange  17,168            157.1086 
       Turquoise Europe 8,319             157.04 
       Total      127,330            157.0621 
11.08.2026  XETRA      61,055            157.4648 
       CBOE DXE     35,584            157.2876 
       Aquis Exchange  19,445            157.4083 
       Turquoise Europe 10,916            157.026 
       Total      127,000            157.3688 
12.08.2026  XETRA      51,760            164.4622 
       CBOE DXE     26,222            164.4373 
       Aquis Exchange  16,762            164.3971 
       Turquoise Europe 11,676            164.4139 
       Total      106,420            164.4405 
13.08.2026  XETRA      50,785            162.6792 
       CBOE DXE     31,314            162.7114 
       Aquis Exchange  16,048            162.4151 
       Turquoise Europe 9,463             162.3135 
       Total      107,610            162.617 
14.08.2026  XETRA      2,083             160.0806 
       CBOE DXE     1,759             160.5001 
       Aquis Exchange  -               - 
       Turquoise Europe 1               159.86 
       Total      3,843             160.2726

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Damit wurde am 14. August 2026 der Aktienrückkauf abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.467.098 Aktien. Dies entspricht 0,751% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 154,6288EUR; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 999.999.863EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786978800908 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

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