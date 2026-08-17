DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung

München (pta000/17.08.2026/17:00 UTC+2)

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 16. August 2026 wurden insgesamt Stück 472.203 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 10.08.2026 XETRA 67,643 157.0506 CBOE DXE 34,200 157.0669 Aquis Exchange 17,168 157.1086 Turquoise Europe 8,319 157.04 Total 127,330 157.0621 11.08.2026 XETRA 61,055 157.4648 CBOE DXE 35,584 157.2876 Aquis Exchange 19,445 157.4083 Turquoise Europe 10,916 157.026 Total 127,000 157.3688 12.08.2026 XETRA 51,760 164.4622 CBOE DXE 26,222 164.4373 Aquis Exchange 16,762 164.3971 Turquoise Europe 11,676 164.4139 Total 106,420 164.4405 13.08.2026 XETRA 50,785 162.6792 CBOE DXE 31,314 162.7114 Aquis Exchange 16,048 162.4151 Turquoise Europe 9,463 162.3135 Total 107,610 162.617 14.08.2026 XETRA 2,083 160.0806 CBOE DXE 1,759 160.5001 Aquis Exchange - - Turquoise Europe 1 159.86 Total 3,843 160.2726

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Damit wurde am 14. August 2026 der Aktienrückkauf abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.467.098 Aktien. Dies entspricht 0,751% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 154,6288EUR; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 999.999.863EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 17, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)