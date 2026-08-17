Jetzt verfügbar: Mandiri, ShopeePay, LINE Pay, Octopus, Konbini 7/11, China UnionPay, Zip Co, Wero, Pay by Bank, FLOA Pay BNPL, Bancomat Pay, MyBank, IRIS Commerce, CliQ und Aeropay

Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, gab heute bekannt, vor der Gamescom 2026 mehr als 15 neue Zahlungsmethoden in Xsolla Payments für Asien und Ozeanien, die EMEA-Region sowie Nord- und Südamerika aufzunehmen. Spieleentwickler und Publisher können jetzt die lokalen Zahlungsmethoden akzeptieren, die Spieler bereits nutzen und das in Märkten von Indonesien und den Philippinen bis hin zu Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten -, ohne dass für die einzelnen Methoden eine zusätzliche Integration erforderlich ist.

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Graphic: Xsolla

Die Tatsache, dass lokale Zahlungsmethoden zunehmend an Bedeutung gewinnen, verändert die Landschaft des digitalen Zahlungsverkehrs weit über die Schwellenländer hinaus. Banken und Aufsichtsbehörden in ganz Europa entwickeln Alternativen zu internationalen Karten in Form von Konto-zu-Konto-Zahlungen und Sofortzahlungen. Der gleiche Trend hin zu lokalen Sofortzahlungsoptionen ist weltweit zu beobachten: Da lokal bevorzugte Zahlungsmethoden vertrauter wirken und mehr Vertrauen genießen, können sie mehr Käufer zum Kauf bewegen. Händler, die neben Kartenzahlung auch die beliebtesten Zahlungsmethoden eines Marktes anbieten, verzeichnen Umsatzsteigerungen von bis zu 35 (Daten von Xsolla). In vielen der am schnellsten wachsenden Gaming-Märkte bezahlen Spieler eher mit regionalen Wallets, Banküberweisungen, Ratenzahlungen und bargeldbasierten Zahlungsmethoden als mit internationalen Karten. Fehlen diese Optionen an der Kasse, kommt der Verkauf oft nicht zustande. Durch die Integration von über 15 neuen Zahlungsmethoden können Entwickler bisher unerreichbare Umsätze generieren und die Abbruchrate beim Bezahlvorgang drastisch reduzieren. Dies erfolgt über die bestehende Xsolla-Payments-Integration, sodass Studios ihre globale Reichweite ausbauen und jede Transaktion ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand absichern können. Die Erweiterung umfasst:

Asien und Ozeanien: Die neuen Zahlungsmethoden umfassen Mandiri in Indonesien, ShopeePay auf den Philippinen, LINE Pay in Taiwan, Octopus in Hongkong (die am weitesten verbreitete Zahlungsmethode der Stadt, die von 98 der Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren genutzt wird), 7/11 (Konbini) in Japan und Zip Co in Australien. Außerdem erweitert China UnionPay seine Reichweite auf neue Regionen und fügt 35 lokale Währungen hinzu, darunter den brasilianischen Real, den mexikanischen Peso, die türkische Lira, den Dirham der VAE und den südafrikanischen Rand.

Die neuen Zahlungsmethoden umfassen Mandiri in Indonesien, ShopeePay auf den Philippinen, LINE Pay in Taiwan, Octopus in Hongkong (die am weitesten verbreitete Zahlungsmethode der Stadt, die von 98 der Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren genutzt wird), 7/11 (Konbini) in Japan und Zip Co in Australien. Außerdem erweitert China UnionPay seine Reichweite auf neue Regionen und fügt 35 lokale Währungen hinzu, darunter den brasilianischen Real, den mexikanischen Peso, die türkische Lira, den Dirham der VAE und den südafrikanischen Rand. EMEA: Den Entwicklern steht nun Wero in Deutschland und Belgien zur Verfügung; das europaweite digitale Wallet- und Bankensystem wurde 2024 in Deutschland, Frankreich und Belgien eingeführt und konnte seitdem über 55 Millionen registrierte Nutzer gewinnen und Transfers in Höhe von 19 Milliarden Euro abwickeln. Für die Zukunft ist die Entwicklung zu einer umfassenden Omni-Channel-Lösung geplant. Ebenfalls neu sind Pay by Bank in Rumänien und Bulgarien; FLOA Pay, eine "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Option in Frankreich; Bancomat Pay und MyBank in Italien; IRIS Commerce, ein System für Sofortüberweisungen in Griechenland; sowie CliQ in Jordanien.

Den Entwicklern steht nun Wero in Deutschland und Belgien zur Verfügung; das europaweite digitale Wallet- und Bankensystem wurde 2024 in Deutschland, Frankreich und Belgien eingeführt und konnte seitdem über 55 Millionen registrierte Nutzer gewinnen und Transfers in Höhe von 19 Milliarden Euro abwickeln. Für die Zukunft ist die Entwicklung zu einer umfassenden Omni-Channel-Lösung geplant. Ebenfalls neu sind Pay by Bank in Rumänien und Bulgarien; FLOA Pay, eine "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Option in Frankreich; Bancomat Pay und MyBank in Italien; IRIS Commerce, ein System für Sofortüberweisungen in Griechenland; sowie CliQ in Jordanien. Vereinigte Staaten: Aeropay führt Pay by Bank bei Xsolla Payments ein und ermöglicht es Spielern so, direkt von ihrem Bankkonto aus zu bezahlen, was eine der sich am schnellsten entwickelnden Zahlungsmethoden für US-Verbraucher im Online-Handel darstellt.

"Spieler in diesen Märkten sind bereit, Geld auszugeben. Aber dazu müssen sie die Möglichkeit haben, so zu bezahlen, wie sie es auch sonst überall tun", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Jede Zahlungsmethode, die wir hinzufügen, bedeutet für Entwickler einen weiteren Markt, auf dem sie einen Verkauf abschließen können, der sonst beim Bezahlvorgang abgebrochen worden wäre. Und da alles über dieselbe Integration läuft, erreicht das Studio diese Reichweite, ohne auch nur eine Zeile neuen Zahlungscodes schreiben zu müssen."

Die neuen Methoden werden über die bestehende Xsolla Payments-Integration bereitgestellt, sodass Entwickler, die Xsolla Payments bereits nutzen, ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand die für ihre Märkte relevanten Optionen aktivieren können.

Entwickler können die neuen lokalen Zahlungsmethoden über das Xsolla Payments-Dashboard im Publisher Account aktivieren.

Erfahren Sie mehr über neue Methoden.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com