Der US-Konzern Madison Air will mit der milliardenschweren Übernahme des deutschen Ventilatoren-Spezialisten EBM-Papst das nächste Kapitel der Wachstumsstory aufschlagen. Anlegern stößt die geplante Akquisition, die in etwa ein Drittel des Börsenwertes von Madison Air entspricht, sauer auf. Die Aktie verliert rund fünf Prozent an Wert.Der Nettoverkaufspreis von EBM-Papst an Madison Air beträgt 4,775 Milliarden Euro. Dadurch wird das deutsche Familienunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär