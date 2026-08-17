Starnberger See (ots) -Der EAGLES Charity Club e.V. hat erstmals eine Inklusions-Regatta am Starnberger See veranstaltet. Gemeinsam mit dem Bayerischen Yacht-Club (BYC) und unterstützt durch die TURNING POINT Stiftung setzte der Club ein Zeichen für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Segelsport.Die TURNING POINT Stiftung setzt sich für Inklusion durch den Segelsport ein. Im Mittelpunkt standen an diesem Wochenende daher insbesondere Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Ziel ist es, ihnen durch den Segelsport mehr Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ziele die der Bayerische Yacht-Club mit großem Engagement verfolgt und unterstützt. So nahmen an der Regatta Seglerinnen und Segler mit und ohne Einschränkungen teil.Bei der Siegerehrung wurde jedes Team ausgezeichnet, so dass nicht nur die Erstplatzierten mit einem strahlenden Lächeln nach Hause gingen. Begleitet wurde die Regatta von einer Charity-Abendveranstaltung mit rund 100 Gästen im Bayerischen Yacht-Club. Zum Auftakt gab es zudem einen Charity-Golfabschlag auf dem Starnberger See. Für jeden abgeschlagenen Ball wurden 25 Euro für den guten Zweck gespendet.Insgesamt kamen 16.500 Euro an Spenden zusammen. Die Mittel sollen unter anderem die Finanzierung einer hauptamtlichen Trainerstelle sowie die Anschaffung von Booten für paralympische Bootsklassen ermöglichen. Hausherr, Dr. Michael Steiner, 1. Vorsitzender des Bayerischen Yacht-Clubs begrüßte die Gäste zur Charity Night und stellte die Initiatoren, darunter Sabine Kroker-Hohmann von der TURNING POINT Stiftung, vor.Unter den prominenten EAGLES-Mitgliedern und Unterstützern waren Michael Roll, Schauspieler und EAGLES-Vorstandsmitglied, Simon Licht, Schauspieler und ehemaliger Leistungssportler im Segeln, Claudia Jung, erfolgreiche Schlagersängerin und EAGLES-Vorstandsmitglied, Anna-Maria Kaufmann, international bekannte Sopranistin, sowie Lars Riedel, Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister im Diskuswurf, vertreten. Auch EAGLES-Ehrenpräsident Frank Fleschenberg sowie Künstlerin Heinke Böhnert, die ein Bild für die Auktion zur Verfügung stellte, nahmen an der Veranstaltung teil. Frank Fleschenberg zog eine positive Bilanz: Das erste Wassersport-Event des Clubs solle nicht das letzte gewesen sein.Pressekontakt:www.eagles-charity.deOriginal-Content von: Eagles Charity Golf Club e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63698/6335129