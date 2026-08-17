

1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.08.2026 / 17:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name United Internet AG 2 Grund der Meldung a) Position/Status





Person steht in enger Beziehung zu:



Ralph Dommermuth, Vorstand



b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name 1&1 AG b) LEI 5299003VKVDCUPSS5X23 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Kennung



Aktie





ISIN: DE0005545503



b) Art des Geschäfts Interessewahrende Order zum Kauf von insgesamt bis zu 6.000.000 Aktien der 1&1 AG zu marktschonenden Konditionen im Zeitraum von 17. August 2026 bis 30. Juni 2027.

c) Preis(e) und Volumen Preis(e)

Volumen



nicht bezifferbar

nicht bezifferbar



d) Aggregierte Informationen

Aggregiertes Volumen





Preis





nicht bezifferbar





nicht bezifferbar



e) Datum des Geschäfts 17.08.2026; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Börse bzw. außerhalb eines Handelsplatzes





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