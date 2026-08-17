Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
106674 17.08.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group